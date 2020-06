Hispanos desempeñan papel clave en sectores de salud, educación y alimentos

Tweet on Twitter

Nueva York, 10 jun (EFE News).- Los hispanos en Estados Unidos continúan teniendo un papel clave en el área de la salud en la lucha contra la pandemia del coronavirus, con 2,2 millones de trabajadores, pero también en las áreas de alimentos y educación o la industria biomédica, según un informe dado a conocer este miércoles.

El estudio de New American Economy, que se actualiza cada semana, muestra que hay más de 390.000 asistentes latinos en el área de la salud, incluidos más de 180.000 inmigrantes, que representan el 17,1 % de la fuerza laboral de ese grupo.

Detalla que hay cerca de 328.000 enfermeras latinas, incluidas casi 83.000 inmigrantes, lo que representa el 8,4 % de todas las enfermeras en Estados Unidos.

De los médicos y cirujanos coloca la cifra en casi 57.000, y eso incluye a más de 27.000 inmigrantes hispanos.

Igualmente destaca de este sector que Nuevo México, Texas, California, Arizona y Florida tienen la mayor concentración de trabajadores de salud hispanos, más del 25 % en cada uno de esos estados.

De la industria de alimentos señala que más de uno de cada cuatro trabajadores en la cadena de suministro es hispano.

En general, -destaca- hay más de 4,5 millones de trabajadores hispanos en estas industrias, incluidos 2,4 millones de inmigrantes.

Del sector concreto de la agricultura los datos indican que uno de cada tres trabajadores es hispano.

En general, hay más de 652,000 latinos en esta industria y la gran mayoría de ellos, casi 500,000, nacieron en el extranjero.

Los hispanos también representan uno de cada cuatro trabajadores en las industrias de fabricación de alimentos, negocios mayoristas de alimentos y establecimientos de servicios de alimentos.

Mientras que en el campo de la educación hay más de dos millones de hispanos, y la cifra incluye a más de 720.000 inmigrantes.

Los trabajadores hispanos también están en primera línea para encontrar una cura para el coronavirus y ayudar a apuntalar el suministro de medicamentos y médicos en el país.

De acuerdo con los datos de New American Economy, hay 57.000 hispanos. o el 10,6 % de la fuerza laboral en la industria farmacéutica y médica, y otros 85.000 o el 13,6 % de los trabajadores en la fabricación de equipos y suministros médicos..

Igualmente revelan que 125.000 trabajadores hispanos representan el 13,7 % de la fuerza laboral en farmacias y droguerías.

Los próximos datos incluirán detalles sobre los refugiados y cuántos luchan en la primera línea ante el brote de COVID-19 y son trabajadores esenciales en otras industrias, de acuerdo con New American Economy, organización de investigación y defensa de la inmigración.