Los NIH probarán antibióticos de una dosis para la prevención de la sepsis materna e infantil

HISPANIC PR WIRE/ — Un grupo de investigadores financiados por los Institutos Nacionales de la Salud y la Fundación Bill y Melinda Gates evaluarán si una sola dosis por vía oral del antibiótico azitromicina durante el trabajo de parto reduce el riesgo de infección bacteriana materna e infantil y el riesgo de muerte en siete países de bajos y medianos ingresos.

“Necesitamos con urgencia intervenciones efectivas para reducir el número de muertes por infecciones relacionadas con el embarazo en todo el mundo”, dijo Diana W. Bianchi, Doctora Médica, Directora del NICHD. “Este estudio nos permite probar una intervención de bajo costo que ha demostrado ser prometedora en un estudio más pequeño”

El ensayo clínico está financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) Eunice Kennedy Shriver de los NIH y la Fundación Gates. El ensayo estará a cargo de un grupo de investigadores de la Red Global de Investigación sobre la Salud de la Mujer y los Niños del NICHD o la Red Global del NICHD.

La muerte materna a causa de sepsis, una reacción de todo el sistema a las infecciones bacterianas y de otro tipo, es mayor en muchos países de bajos y medianos ingresos, en comparación con los países ricos. Esta tasa de mortalidad más alta es el resultado de una combinación de factores, que incluyen un mayor tiempo antes del diagnóstico, la falta de acceso al tratamiento oportuno con medicamentos y la desnutrición crónica. Según la Organización Mundial de la Salud, la infección durante el embarazo y en las semanas posteriores al parto representa aproximadamente el 10% de las muertes maternas en todo el mundo. La infección representa el 16% de las muertes de recién nacidos en todo el mundo.

Se ha demostrado que la azitromicina, un antibiótico eficaz contra una amplia gama de bacterias, protege contra la infección que resulta del parto por cesárea. El medicamento es de bajo costo y se puede mantener a temperatura ambiente, lo que lo hace adecuado para las partes del mundo donde la refrigeración no siempre está disponible. En un estudio anterior de más de 800 mujeres en Gambia se descubrió que la administración de la azitromicina a mujeres embarazadas al comienzo del trabajo de parto redujo las infecciones maternas e infantiles, en comparación con un grupo que recibió un placebo. La azitromicina y otros antibióticos no son efectivos contra el COVID-19 y otras enfermedades causadas por virus.

Este estudio tiene como objetivo inscribir hasta 34,000 mujeres en los sitios de la Red Global del NICHD en Bangladesh, la República Democrática del Congo, Guatemala, India, Kenia, Pakistán y Zambia. La mitad de las mujeres recibirá una dosis única de dos gramos de azitromicina por vía oral y la otra mitad recibirá un placebo. Se monitorearán la fiebre y otros signos de infección en las mujeres y sus bebés durante la estadía en el hospital y nuevamente a la semana y a las seis semanas después del parto. El estudio también incluirá registros de visitas no programadas en los centros de salud fuera de los sitios de la red.

“La Red Global del NICHD proporciona la experiencia y la infraestructura necesarias para llevar a cabo este ensayo clínico esencial”, dijo el investigador principal Waldemar Carlo, Médico de la División de Neonatología de la Universidad de Alabama en Birmingham. “Anticipamos que este estudio proporcionará datos importantes para ayudarnos a mejorar el nivel de atención materna en los países de bajos y medianos ingresos”.

