Las cifras tras la frustración racial

Washington, 5 jun (EFE News).- Las masivas protestas sociales de los últimos diez días en EE.UU. desencadenadas por la muerte del afroamericano George Floyd asfixiado bajo custodia policial en Minneapolis (Minnesota), las mayores desde 1968, revelan un explosivo cóctel de frustración por la disparidad racial, económica y social del país.

“La historia de Floyd es la de todos los afroamericanos de este país ¡Desde hace cuatrocientos años, la razón por la que no hemos podido ser quiénes queremos ser y no hemos podido siquiera soñar con quién queremos ser es porque hemos tenido vuestra rodilla sobre nuestro cuello!”, dijo el reverendo y activista por los derechos civiles Jesse Jackson en una ceremonia de recuerdo a Floyd en Minneapolis esta jueves.

A continuación, unos datos que ponen en perspectiva los particulares obstáculos que encaran los afroamericanos en Estados Unidos.

MUERTOS POR DISPAROS DE LA POLICÍA

La probabilidad de resultar muerto por disparos policiales por raza muestra el trágico panorama: entre 2015 y junio de 2020, la tasa de fallecidos entre afroamericanos es de 30 por cada millón de personas, seguido por 23 por cada millón entre latinos y 12 por cada millón de blancos, según datos compilados por el diario Washington Post.

ENCARCELAMIENTO

Los estadounidenses afroamericanos son encarcelados a una tasa cinco veces mayor que los de raza blanca y dos veces más que la de los hispanos. En 2018, los afroamericanos representaban cerca del 40 % de la población reclusa, cuando suponen un 13 % de la población total.

Más de 1.500 presos por cada 100.000 adultos en cárceles son afroamericanos, frente a 800 hispanos y 270 blancos, según datos del centro de estudios Pew.

DESEMPLEO

También hay una desproporción en la tasa de desempleo en EE.UU., que se ha disparado en el país como consecuencia de la paralización de la actividad económica del coronavirus.

En abril el índice general se disparó hasta el 14,7%, frente al 3,5% de comienzos de año; y este viernes se conoció que la tasa había descendido levemente al 13,3%, según los datos del Departamento de Trabajo.

Cuando se hace el desglose racial, las brechas vuelven a aparecer. La tasa de desempleo de los blancos ha bajado del 14,2% en mayo al 12,4% en abril, pero para los afroamericanos, paradójicamente, la tasa de desempleo subió una décima, del 16,7 al 16,8 %.

SALUD

En EE.UU. no hay un sistema de salud público, por lo que contar un seguro médico es fundamental para encarar cualquier problema de salud. De nuevo, las cifras revelan las disparidades estructurales. En 2017, el 10,6% de la población afroamericana no contaba con seguro, casi doble del 5,9 % de los blancos,

La esperanza de vida en Estados Unidos es de 76,2 años para los afroamericanos, por debajo de la media nacional de 79,7 años, según los datos del Censo de EEUU.

POBREZA

La tasa de pobreza en EE.UU. descendió por primera vez en una década en 2018, y se ubicó en el 11,8 % del total de la población, a medida que la economía se ha ido recuperando tras la Gran Recesión de 2008-10 y antes de los efectos de la pandemia del coronavirus.

También aquí el contraste es total. El 20,8% de los afroamericanos viven bajo el umbral de la pobreza en EE.UU., comparado con el 8,1% de los blancos.

El umbral de pobreza marcado por el Censo de EE.UU. para una familia de cuatro miembros con dos hijos se ubicó en 26.200 dólares al año.