Senadora Catherine Cortez Masto renuncia como posible vicepresidenta de Biden

Los Ángeles, 29 may. (EFE News).- La senadora latina Catherine Cortez Masto, que representa al estado de Nevada, renunció este viernes a ser considerada como posible aspirante a vicepresidenta del virtual candidato presidencial demócrata, Joe Biden, de cara a las elecciones de noviembre.

“Apoyo al 100 % a Joe Biden y trabajaré incansablemente para ayudarlo a ser elegido este noviembre. Es un honor ser considerada como posible compañera de campaña, pero he decidido retirar mi nombre de la lista de consideración”, señaló Cortez Masto en un comunicado divulgado por varios medios estadounidenses.

Cortez Masto era hasta hoy uno de los nombres que sonaba para acompañar a Biden en los comicios presidenciales de noviembre, en los que se enfrentará al republicano Donald Trump, como presidente, y muy probablemente, Mike Pence, como vicepresidente.

La senadora, de 56 años, era también una de las latinas de más alto perfil en la lista de posibles vicepresidentas, aunque la también hispana Michelle Lujan Grisham, actual gobernadora de Nuevo México, continua en esa relación de opciones.

La negativa de Cortez Masto llegó una semana después de que otra senadora, Jeanne Shaheen, de Nuevo Hampshire, declinase también aspirar a ser vicepresidenta de Biden porque prefiere seguir ejerciendo en la Cámara Alta.

De acuerdo a varios medios especializados, las senadoras Amy Klobuchar, de Minesota, y Kamala Harris, de California, son las dos mujeres que más opciones tienen para convertirse en compañeras de papeleta de Biden.

Ambas fueron también precandidatas a la Presidencia durante esta campaña electoral, pero retiraron sus aspiraciones y dieron su apoyo inmediatamente a Biden, en detrimento del también senador Bernie Sanders.

Otro de los nombres que ha ganado fuerza en los últimos meses es el de la senadora Elizabeth Warren, que tiene un perfil más a la izquierda que el ex vicepresidente y podría atraer al votante del ala más progresista del Partido Demócrata.

La decisión final no se hará efectiva hasta la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará en agosto en Milwaukee (Wisconsin) si las condiciones de la pandemia lo permiten.

En caso contrario, se está estudiando la posibilidad de celebrar ese evento de manera virtual.