Cancelan la Maratón de Boston por primera vez en 124 años

Boston (EE.UU.), 28 may (EFE).- Los organizadores del Maratón de Boston confirmaron este jueves la cancelación de la histórica carrera de fondo por causa de la pandemia del coronavirus.

Es la primera cancelación en los 124 años de la competición.

El mítico maratón comenzó en 1897 cuando 15 hombres trazaron una línea de salida en la tierra en Ashland y se dirigieron a la ciudad para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos modernos del año anterior.

En 1918, el formato se modificó a un relevo debido a la Primera Guerra Mundial; la carrera de 2013 se detuvo cuando dos bombas explotaron en la línea de meta, varias horas después de que los ganadores hubieran terminado, pero mientras tanto muchos corredores aficionados todavía estaban compitiendo.

Los organizadores de la carrera anunciaron que, en consecuencia, el Maratón de Boston tendrá este año un “evento virtual entre los días 7 y 14 de septiembre”, en el que los participantes que verifiquen que corrieron 26,2 millas (42,165 kilómetros) por su cuenta recibirán la medalla de haberlo completado.

La carrera había sido programada originalmente para el 20 de abril antes de posponerse durante 5 meses debido a la pandemia de coronavirus.

Tom Grilk, CEO de la Asociación Atlética de Boston, responsable de la organización de la carrera, dijo a través de un comunicado que es la mejor decisión para todos ya que garantiza la seguridad de miles de atletas y personas.

“Si bien no podemos traer el mundo a Boston en septiembre, planeamos traer a Boston al mundo para un histórico 124º Maratón de Boston”, subrayó Grilk.

“Aunque quisimos buscar la manera de combinar la competición deportiva con la recuperación económica, al final no fue posible, de ninguna de las maneras, para la fecha que habíamos establecido en septiembre”.

Aunque el título de campeón del Maratón de Boston es disputado por unas pocas docenas de atletas de elite, el campo incluye más de 30.000 corredores aficionados y de caridad, con hasta un millón de personas alineadas a lo largo del recorrido desde Hopkinton hasta la Bahía Back de Boston.

Eso presentó a los organizadores un problema de distanciamiento social que no se resolverá con la llegada del otoño.

La fecha original del Maratón de Boston ha sido disputarla en el feriado estatal de abril para conmemorar las batallas en Lexington y Concord que marcaron el comienzo de la Guerra Revolucionaria.

Tradicionalmente, los Medias Rojas de Boston, equipo que milita en el béisbol profesional de la Liga Americana, programan su primer lanzamiento en horas de la mañana para permitir que los aficionados a la pelota puedan caminar a través de la calle Kenmore Square después del partido mientras ven a los corredores pasar con casi dos kilómetros por completar de la prueba.

En marzo, cuando la carrera se pospuso hasta el 14 de septiembre, el alcalde de Boston, Marty Walsh, mencionó el deseo de salvar los 220 millones de dólares estimados que se inyectan en la economía de la ciudad cada año.

Por su parte, la Asociación Atlética de Boston y los corredores de maratón también recaudan alrededor de 40 millones de dólares que dedican a obras benéficas.

Walsh dijo en ese momento que no se pensaba excluir a las decenas de miles de corredores aficionados que consideran que disputar el Maratón de Boston es un logro de la lista de sus deseos deportivos.

El Maratón de Tokio continuó según lo programado en marzo con poco más de 200 corredores de elite, pero no los 38.000 corredores aficionados que se habían inscrito.

Además se aconsejó a los espectadores del Maratón de Los Ángeles que practicaran el distanciamiento social.

“Ese no es el Maratón de Boston. Somos un maratón inclusivo”, destacó Walsh. “El maratón de Boston es para todos”.

La edición de 2021 de la tradicional carrera está programada para el 19 de abril, en tanto que la del 125 aniversario se fijó para el 18 de abril de 2022.

La Asociación Atlética de Boston también informó en su comunicado que a todos los corredores que registraron para la prueba del 20 de abril de 2020 se les ofrecerá un reembolso completo de su tarifa de inscripción y podrán participar en la prueba virtual.