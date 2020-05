IRS registra a personas sintecho para enviarles el cheque de ayuda económica

Chicago (IL), 27 may (EFE News).- Las personas que no tienen un techo o dirección permanente también califican para recibir la ayuda económica de 1.200 dólares que da el Gobierno a los afectados por la pandemia del COVID-19, pero deben registrarse con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés).

Según un comunicado, el IRS no sabe quiénes son muchas de estas personas o cómo comunicarse con ellas, por lo que la única manera de obtener el pago de “impacto económico”, es registrarse, señala.

Individuos o parejas, considerados “desamparados” por carecer de un techo o dirección permanente, pueden calificar incluso si no trabajan, se aclara.

¿QUIÉN PUEDE PEDIR LA AYUDA?

La herramienta Non-Filers, a la que se accede en la página del IRS en internet (IRS.gov), está diseñada para personas con ingresos por debajo de los 24.400 dólares para parejas casadas o menos de 12.200 para personas solteras.

Las personas con dependientes menores de 17 años pueden obtener hasta 500 dólares adicionales por cada hijo.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITA?

La información requerida es nombre, dirección postal o correo electrónico, además de la fecha de nacimiento y un número válido de Seguro Social.

También cuenta bancaria, si la poseen; licencia de conducir o identidad estatal, si la poseen, y los nombres y números de Seguro Social de cada hijo.

“El IRS trabaja arduamente para encontrar nuevas maneras de pagar el beneficio, rápido y fácilmente, a las personas que califican”, declaró en el comunicado el comisionado del IRS, Chuck Rettig.

HERRAMIENTA EN ESPAÑOL

La herramienta de registro está en inglés y español y los datos ingresados son protegidos, agregó.

Aproximadamente 130 millones de personas han recibido los pagos únicos de impacto económico derivados de la Ley CARES, pero millones todavía están esperando su dinero.

Según el IRS, quienes no se registren para recibir depósitos directos en cuentas bancarias deberán aguardar cheques de papel por correo, que demorarán varias semanas.

Los pagos son parte del paquete de rescate de 2,2 billones aprobado por el Congreso federal y firmado por el presidente Donald Trump en marzo con el objetivo de combatir los estragos económicos de la pandemia de coronavirus.