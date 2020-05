Unas Nike Air de Michael Jordan, vendidas por 560.000 dólares, rompen récords

Tweet on Twitter

Nueva York, 18 may (EFE).- Unas Nike Air Jordan 1S que el legendario jugador de baloncesto Michael Jordan llevó en 1985 han marcado un récord al ser vendidas en una subasta online de Sotheby’s por 560.000 dólares, el precio más alto jamás pagado por unas zapatillas de deporte.

El monto fue alcanzado este domingo en los últimos 20 minutos de la subasta virtual en los que se desató una “guerra” entre varios de los compradores, que llevó a que el precio aumentara en más de 300.000 dólares en los últimos instantes, después de haber permanecido a la venta 9 días en la web de Sotheby’s.

Las Nike Air Jordan 1S, utilizadas en partidos de baloncesto por Jordan y firmadas por él, se han vendido por más de 3,5 veces el máximo valor estimado, que los expertos de la casa de subastas situaron en 150.000 dólares.

Superan así con creces el anterior precio récord alcanzado con unas zapatillas de deporte, los 437.500 dólares que se pagaron por unas Nike “Moon Shoe” de 1972 el pasado mes de julio.

Sotheby’s señaló que en la “batalla” por el artículo participaron 10 personas de 6 países y 4 continentes, de los cuales el 70 por ciento participaban por primera vez en una subasta organizada por esta empresa.

“Vimos unas pujas tremendas hasta el momento en el que cerró la venta, con el valor multiplicándose más del doble en la hora final”, explicó en un comunicado el director de desarrollo de comercio virtual de Sotheby’s, Brahm Wachter.

Para el representante de la casa de subastas, los resultados de la venta y la variedad de los participantes es una muestra “no sólo del increíble atractivo de Michael Jordan como unos de los atletas más reconocidos y legendarios de nuestros tiempos, sino que el coleccionar zapatillas de deporte es un mercado global en expansión”.

El cierre de la subasta de las Nike Air Jordan 1S coincidió con el último episodio del popular documental de ESPN “The Last Dance”, que cuenta la mítica carrera deportiva de Michael Jordan en los Chicago Bulls.

Los tonos blancos, rojos y negros dominan en estas zapatillas de 1985, los mismos colores de los Chicago Bulls, y forman parte de la línea de artículos de deporte que Nike diseñó exclusivamente para el baloncestista y que le convenció a firmar un contrato con la compañía de ropa deportiva.

La prenda de 560.000 dólares cuenta con algunas características que las diferencias del modelo que se puso a la venta la público: la caña de la zapatilla tiene una altura media, mientras que el ciudadano de a pie sólo podía comprar el modelo de caña alta o de caña baja, mientras que está hecha de un material diferente y tiene cordones rojos, en lugar de los negros o blancos regulares.

Además, cuenta con un autógrafo en rotulador negro permanente, para garantizar que, como ha pasado con otros autógrafos firmados en bolígrafo, la marca de Michael Jordan no se borre con el tiempo.

En el momento de la subasta, el artículo pertenecía a la colección de Jordan Geller, fundador del primer museo del mundo dedicado a las zapatillas de deporte, Shoezeum.