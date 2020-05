Medio millón de trabajadores sanitarios y esenciales en EEUU son “soñadores”

Tweet on Twitter

Nueva York, 14 may (EFE News).- Más de medio millón de trabajadores sanitarios y esenciales en Estados Unidos son “soñadores” (dreamers), jóvenes inmigrantes llegados al país en su infancia y cuya permanencia depende de un programa (DACA) que el Gobierno de Donald Trump busca suspender, según datos de la fundación New American Economy (NAE).

En 2017, el presidente Trump eliminó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y dio pie a una prolongada disputa judicial que discurre ahora en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, cuyo fallo se espera para antes de fines de junio.

“Ahora que el Tribunal Supremo sopesa el esfuerzo de la Administración Trump para frenar el programa DACA, estos datos sirven para recordar que los soñadores salvan vidas todos los días, ya sea llevando un uniforme militar en el extranjero o una bata en nuestros hospitales, aquí en casa”, dijo el filántropo, empresario y político Mike Bloomberg, cofundador de NAE.

De acuerdo con la organización, unas 542.000 personas eligibles para ser beneficiarias de DACA trabajan en sanidad y en sectores esenciales, lo que supone casi la mitad de los 1,2 millones que residen en Estados Unidos, y además son una parte “activa” en la primera línea contra la pandemia de COVID-19.

En total, 62.000 de ellos tienen empleos esenciales en hospitales como médicos, enfermeros, asistentes sanitarios y cuidadores, por lo que “sería la cúspide de lo absurdo despojar a esos trabajadores públicos de su capacidad para trabajar en el mismo momento en el que están haciendo tanto por protegernos”, señaló Bloomberg en la nota.

Otos 480.000 “soñadores” esenciales están repartidos entre el sector de la restauración y la comida (con 160.000 empleados, representan el 1,7 % de esa fuerza de trabajo); la construcción (120.000, el 1,2 % del total); en supermercados (23.000) o en agricultura (14.000), indica la nota.

“Las contribuciones de estos jóvenes inmigrantes está más clara que nunca. Los datos muestran que los inmigrantes eligibles para DACA aseguran la cadena de suministro de EE.UU., mantienen en marcha los restaurantes y el sistema sanitario para todo el mundo durante la pandemia”, destaca la organización.

“Dejar su futuro en duda o eliminar su capacidad de residir y trabajar en EE.UU. no solo arriesgaría la seguridad de cientos de miles (de ellos), sino también los esfuerzos de recuperación y el futuro en general” del país, agrega.