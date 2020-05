La MLS alojará a sus 26 equipos en Orlando para reiniciar la liga, según un medio

Redacción Deportes (EE.UU.), 13 may (EFE).- La Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos tiene previsto alojar en Orlando (Florida) a los 26 equipos que esta temporada compiten por el título de campeón de la MLS Cup, según el diario The Washington Post.

El informe indica que la medida separaría a los jugadores de sus hogares y familias durante meses ya que la MLS tiene la intención de reanudar la temporada lo más rápido posible.

Las ligas de todo el mundo están buscando respuestas logísticas para temporadas pospuestas o incluso no iniciadas.

La MLS solo ha podido disputar dos jornadas de la vigésima quinta temporada de su historia antes de la pausa causada por la pandemia del coronavirus.

Finalmente, los partidos volverían a las ciudades de origen, aunque probablemente a puerta cerrada.

Los jugadores, entrenadores y personal de apoyo, que suman más de 1.000, vivirían en cuarentena en uno de los grandes ‘resorts’ cerca de Disney World por un período indeterminado, publica el mencionado diario.

Hasta el momento, la propia MLS, el sindicato de jugadores y la organización de Disney no han dado a conocer su postura después de la publicación del informe.