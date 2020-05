Casi la mitad de mexicanos ven insuficiente acción de Gobierno ante COVID-19

México, 11 may (EFE News).- El 47,9 % de la población consideró que el Gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, está actuando de manera insuficiente ante la crisis del coronavirus, mientras que 41,3 % consideraron la gestión adecuada, según una encuesta publicada este lunes.

De acuerdo a la última encuesta de la organización México Elige, 8,7 % de los mexicanos consideran que el Gobierno está actuando de manera “exagerada”, frente al 2,1 % que no respondió a la pregunta.

La pandemia de COVID-19 acumula en México 35.022 casos y 3.465 fallecidos, de acuerdo a los datos oficiales más recientes.

No obstante, hay dudas por parte de la población acerca de la veracidad de estas cifras ya que 60,4 % de los encuestados consideran que hay más infectados de los reportados, frente a un 29,4 % que opinan que las cifras oficiales son correctas y un 10,2 % que opinan que en realidad hay menos infectados que los reportados.

En días recientes la gestión del coronavirus, liderada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recibió críticas por parte de algunos expertos y políticos que consideraron que el Gobierno no está ofreciendo los datos reales.

Sin embargo, López-Gatell aseguró que México no oculta ningún tipo de dato y que las cifras publicadas cada día son el fruto del trabajo de muchas personas implicadas en salir cuanto antes de esta crisis.

El coronavirus también está perjudicando a la economía de muchas familias que han tenido que poner en pausa sus actividades económicas y 76,5 % de los encuestados confirmaron que sus ingresos se han visto afectados por la COVID-19.

Solamente un 10,5 % afirmaron haber recibido algún apoyo extraordinario debido a la pandemia.

En cuanto a la entrega de despensas y dinero por parte de bandas del crimen organizado ante las dificultades de la población, 44,1 % de la población piensa que “toda ayuda es buena”, mientras que 43,5 % dijeron que son apoyos “malhabidos”, de procedencia ilícita.

En cuanto a los niveles de aprobación del presidente del Gobierno, López Obrador ha tenido una pequeña remontada y ha pasado de que 46,6 % de los encuestados aprobasen su gestión en abril a un 49,4 % actualmente. Sin embargo, 50,6 % la desaprueban.

En general, los políticos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) -al que pertenece el presidente- son los mejor valorados por la población, y es precisamente López-Gatell el que recibe una mayor aprobación por parte de los mexicanos con 39,6 % de personas que tienen una opinión “excelente” hacia él.

Así, 40,2 % de los encuestados votarían a Morena si las elecciones presidenciales se realizasen hoy. A un 26,7 % de la población general le gustaría que se presentase a las elecciones presidenciales Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores de México.

En segundo lugar está la diputada Tatiana Clouthier con 21,8 % de apoyos y en tercer lugar López-Gatell -una figura desconocida hasta hace apenas dos meses- con 21,7 %.

Esta encuesta se llevó a cabo del 5 al 10 de mayo de 2020 a 33.448 mexicanos mayores de 18 años con acceso a Facebook, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 0,8 %.