McDonald’s Entrega Casi 4 Millones de Thank You Meals a Trabajadores de la Salud y de Primeros Auxilios en los Primeros Seis Días

CHICAGO, IL: 28 de abril de 2020 — A tan solo unos días de haber lanzado el programa Thank You Meal, los restaurantes McDonald’s han servido casi 4 millones de comidas gratis, con un valor de más de $20 millones, a los trabajadores de la salud y a otros trabajadores de primeros auxilios, incluyendo a los paramédicos, bomberos y policías comprometidos con mantener la salud y seguridad en Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19.

Hemos tenido el privilegio de servir a estos héroes de primera línea en los restaurantes McDonald’s en los 50 estados, y estamos listos para servir a millones más, antes de que finalice la oferta el 5 de mayo, con el objetivo de brindar una sensación de normalidad y felicidad durante este momento de crisis.

“Desde que lanzamos el programa Thank You Meal la semana pasada, la respuesta de nuestros franquiciados, personal de restaurantes y clientes ha sido increíble”, comentó Joe Erlinger, presidente de McDonald’s USA. “En mis casi 20 años en McDonald’s, nunca he estado tan orgulloso de la forma en que el sistema McDonald’s se ha unido para reconocer a las comunidades que servimos”.

Seguimos agradecidos con todos los empleados de McDonald’s que hacen posible continuar sirviendo a nuestras comunidades y a los trabajadores esenciales que necesitan opciones rápidas y accesibles durante estos tiempos difíciles.

Acerca de los Esfuerzos de Ayuda Humanitaria de McDonald’s Corp. por el COVID-19 en EE.UU.

El enfoque de McDonald’s frente a situaciones desafiantes se basa en nuestra convicción de que estamos juntos en esto. Todo nuestro sistema se ha unido de maneras extraordinarias para ayudarnos los unos a los otros, a nuestros clientes y a las comunidades en las que operamos. En los Estados Unidos, mantenemos nuestro compromiso de liderar con el ejemplo como organización, razón por la cual hemos donado $3.1 millones en alimentos para apoyar a las comunidades locales, hemos asumido compromisos para apoyar a conductores de camiones del país, hemos donado 1 millón de mascarillas N95 a Chicago y al estado de Illinois y hemos donado $1 millón al Illinois COVID-19 Response Fund para garantizar que las organizaciones sin fines de lucro de nuestro estado de origen tengan los suministros que necesitan durante este tiempo. McDonald’s siempre ha sido un lugar clave de encuentro para nuestras comunidades, y estamos orgullosos de brindarles calma y confort durante esta crisis. Estamos aquí para servirles.

Acerca de McDonald’s USA

McDonald’s USA, LLC, sirve diariamente a casi 25 millones de clientes una variedad de opciones preparadas con ingredientes de calidad. El 95% de los 14,000 restaurantes McDonald’s en Estados Unidos son propiedad de y están manejados por hombres y mujeres de negocios en forma independiente. Para obtener más información, visita www.mcdonalds.com, o síguenos en Twitter @McDonalds y Facebook www.facebook.com/mcdonalds.