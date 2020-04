Las Grandes Ligas autoriza a los equipos otorgar el reembolso a los aficionados

Nueva York, 28 abr (EFE).- Las Grandes Ligas están permitiendo que los equipos ofrezcan reembolsos a los aficionados por los partidos que actualmente no se juegan debido a la pandemia de coronavirus.

Las mayores cambiaron su decisión, luego de que inicialmente los partidos se consideraban pospuestos, en lugar de cancelados, lo que permitía a los equipos conservar los ingresos generados por la venta de entradas.

Las Grandes Ligas reconocieron que hay pocas posibilidades de que el campeonato conste de 162 partidos esta temporada, por lo que se decidió permitir reembolsos.

Indicaron que cada equipo establecerá su propia política, por lo que es probable que muchos ofrecerán un crédito para la temporada del 2021.

Los equipos pueden anunciar sus nuevas políticas a partir de mañana, miércoles.

La decisión de su cambio de táctica de las mayores se da una semana después de que dos aficionados presentaron una queja en California, buscando la certificación de acción de clase en nombre de los aficionados que buscan reembolsos.

Además, varias oficinas del fiscal general del estado en todo el país habían recibido quejas sobre la política de no reembolso.

Actualmente las Grandes Ligas no tiene una fecha de inicio para la temporada 2020.

Es probable que las actividades no se reanuden este verano, pero casi seguramente cuando retomen la acción, ésta se llevará a cabo sin aficionados presentes durante al menos una parte de la temporada, lo que daría inicio a otro conjunto de reembolsos.