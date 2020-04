El Comité médico de la FIFA cree que el fútbol no puede volver antes de septiembre

Tweet on Twitter

Londres, 28 abr. (EFE).- El presidente del Comité Médico de la FIFA, Michel D’Hooghe, considera que el fútbol no debe volver hasta el 1 de septiembre “como pronto” y solicita “tener más paciencia”.

D’Hooghe atendió a la cadena británica Sky Sports y se posicionó en contra de una vuelta temprana del fútbol, como persiguen la Bundesliga alemana y la Premier League, que ha puesto el punto de mira para volver a principios de junio.

“El mundo no está preparado para que vuelva el fútbol competitivo. Espero que esto pueda cambiar rápidamente, pero necesitamos más paciencia”, dijo el presidente.

“Es la situación más dramática que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, no deberíamos infravalorarlo. Tenemos que ser realistas, el fútbol solo es posible si el contacto es posible de nuevo”, añadió.

El directivo se posicionó a favor de solo volver cuando sea seguro, y apuntó a que probablemente eso solo ocurra cuando exista un “adecuado programa de vacunación”.