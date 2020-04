Dónde y qué negocios se reabrirán la semana que viene

Washington, 23 abr (EFE News).- Al menos once estados han iniciado o planean iniciar la semana que viene la reapertura de los negocios que permanecieron cerrados debido a la COVID-19, un minoría que podría sentar un precedente, pues otras tantas regiones se encuentran indecisas o la vigencia de sus órdenes de confinamiento terminan en las próximas semanas.

En Estados Unidos, los gobiernos estatales son los responsables de establecer las medidas para la prevención y mitigación del nuevo coronavirus; eso, junto a las presiones de algunos ciudadanos, llevará la semana que viene a un escenario dispar en cuanto a la situación del confinamiento a lo largo y ancho del país.

BOLERAS, GIMNASIOS, CENTROS DE MASAJAE Y PELUQUERÍAS

De los once estados que tienen previsto el inicio de la suspensión del confinamiento y cierre de negocios la semana próxima, Alaska, Georgia, Colorado, Montana Carolina del Sur y Tennessee tienen prevista la reapertura de un gran número de comercios que no son esenciales y en los que es difícil, sino imposible, mantener la distancia social, como centros de masaje o peluquerías.

Desde este mismo viernes, los ciudadanos de Alaska podrán disfrutar con limitaciones los servicios de peluquería, restaurantes y un gran número de comercios minoristas, algo parecido a lo que aplicarán la semana que viene Montana y Colorado.

En Georgia, el lunes ya estará permitido operar negocios de casi toda índole, tales como centros de masaje, boleras, cines y muchas tiendas al por menor; mientras que en Tennessee, su gobernador anunció recientemente que “una amplia mayoría de negocios en los 89 condados de estado reabrirán el 1 de mayo”.

Aunque el primero en iniciar esta apertura de negocios fue Carolina del Sur, donde desde el pasado día 20 se permite a las tiendas de muebles, comercios de ropa y accesorios, floristas y otros establecimientos minoristas operar al 20 % de su capacidad o con una ocupación menor a 5 personas por cada 305 metros cuadrados.

INICIO DE LA REAPERTURA GRADUAL

Por su parte, Misisipi, Ohio y Texas han anunciado el inicio de una apertura más gradual de los negocios, aunque hasta la fecha no han concretado qué establecimientos podrán abrir.

En Misuri, la intención de su gobernador es abrir la mayoría de comercios; aunque esta se verá muy mermada por el hecho de que los dos grandes núcleos de población del estado, Kansas City y San Luis, mantendrán sus ordenes de confinamiento por decisión de las autoridades locales.

Mientras, en Florida la semana pasada empezó a permitirse a los ciudadanos acudir a algunas playas, siempre respetando la distancia social. Sin embargo, el gobernador, Ron DeSantis, no ha clarificado cuál será su estrategia a partir de la semana que viene, ya que la vigencia de la orden de confinamiento en este estado termina el 30 de abril.

INCERDITUMBRE

Quines también afrontan estos días la incertidumbre de saber en qué situación se encontrarán la semana próxima son los ciudadanos de los nueve estados en los que las medidas de aislamiento terminan oficialmente en los próximos días y cuyos gobernantes no se han pronunciado aún sobre una posible prorroga.

Estos son Alabama, Arizona, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Nevada, Nuevo México y Carolina del Norte.

En algunos de estos estados existen fuertes presiones para que se lleve a cabo una reapertura; como en Nevada, donde Carolyn Goodman, la alcaldesa de Las Vegas, la ciudad más poblada de la región, se ha mostrado desesperada por conseguir que permitan abrir los hoteles y casinos de la ciudad.

En Carolina del Norte, en cambio, las autoridades del condado de Mecklenburg, donde residen 1,1 millones de personas, ha presionado al gobierno estatal para que extienda el confinamiento.

LOS QUE NUNCA TUVIERON ORDEN DE CONFINAMIENTO

Los gobernadores de las dos Dakotas, Nebraska, Iowa y Arkansas no han proclamado ordenes de confinamiento en ningún momento; sin embargo, los habitantes de estas regiones sí que han sufrido algunas restricciones como el cierre de colegios, peluquerías y gimnasios, entre otros.

Además, Utah, Oklahoma y Wyoming no han aplicado las medidas de reclusión en todo el estado, sino que únicamente lo han hecho para regiones o grupos de población concretos.

MIENTRAS ALGUNOS VAYAN A LA BOLERA, LA MAYORÍA SEGUIRÁ EN CASA

A pesar de todo, la mayoría de ciudadanos estadounidenses seguirán viviendo bajo las ordenes de aislamiento la semana que viene, aunque las perspectivas del fin de su encierro también variarán según donde vivan.

Algunos estados, como Kentucky, no han puesto fecha límite para estas medidas, mientras que el fin del encierro en otros está previsto para el 4 de mayo, como en el caso de Washington.

Aunque ‘grosso modo’ las restricciones en la mayoría de estos estados están previstas de momento a partir de las segunda quincena de mayo, y pesar der las advertencias de cautela de los expertos sanitarios.