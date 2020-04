Chiefs y Ravens, favoritos en la NFL; Buccaneers superan a Patriots

Las Vegas (EE.UU.), 16 abr (EFE).- Los Chiefs de Kansas City y los Ravens de Baltimore son los grandes favoritos a ganar el título de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en la temporada 2020-2021, según las apuestas.

Los Chiefs, campeones del Super Bowl este año, mantienen el favoritismo entre los apostadores, mientras que los 49ers de San Francisco resultó ser el equipo que les acompañe de nuevo en la lucha por el anillo, como sucedió el pasado febrero.

Los grandes ausentes entre los favoritos en todas las proyecciones de las apuestas son los Patriots de Nueva Inglaterra, después de que les abandonó el veterano mariscal de campo Tom Brady, quien firmó por dos temporadas con los Buccaneers de Tampa Bay.

Los Patriots, que ya no son tampoco favoritos a ganar el título en la División Este de la Conferencia Americana (AFC), son vistos en el mundo de las apuestas como un proyecto lleno de incertidumbre, aunque existen la reservas que el legendario entrenador en jefe Bill Belichick pueda dar la gran sorpresa.

De momento, los grandes protagonistas son los Chiefs y su joven mariscal de campo Patrick Mahomes, que tienen 4-1 para repetir como campeones del Super Bowl.

Junto a los Chiefs, los Ravens abrieron con los dos totales de victorias más altos de 12 cada uno. Tanto Kansas City (-1800) como Baltimore (-1100) son favoritos destacados para llegar a la postemporada.

Gracias a un nuevo acuerdo de negociación colectiva en esta temporada baja, la temporada 2020 de la NFL será la primera con 14 equipos de playoffs en total (7 de cada conferencia).

Lo más cercano que se dio en 30 años de que hubiese dos equipos con 12 triunfos fue en la temporada del 2012 cuando los Patriots acabaron la temporada regular con marca de 12-4 y los Packers de Green Bay lograron 11-1, pero ninguno de ellos pudo llegar al Super Bowl.

Esta vez, en el mundo de las apuestas no se confía en el potencial de los Patriots. al que solo le dan la posibilidad de conseguir entre 8 y 9 triunfos, la más baja de su historia desde la temporada del 2003.

Entre tanto, el nuevo equipo de Brady, los Buccaneers, abrieron con un total de victorias de 9. No han llegado a los playoffs desde 2007, pero son favorecidos (-155 sí, +135 no) para llegar a la postemporada.

Lo anterior significa que con el final de la dinastía Brady-Belichick en los Patriots también se acabó una era en el mundo de las apuestas de la NFL.