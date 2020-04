Presidente de la FIFA expone tres prioridades inmediatas para el fútbol

Tweet on Twitter

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expuso sus tres prioridades inmediatas para la FIFA a fin de apoyar al fútbol durante esta fase del coronavirus y cuando se supere, en un mensaje de vídeo dirigido específicamente a las 211 federaciones miembro de la FIFA y compartido con los integrantes del Consejo de la FIFA. El Presidente de la FIFA reiteró, por orden de prioridad, que la salud es lo primero, que la FIFA está dispuesta a ayudar proactivamente al fútbol en estas circunstancias excepcionales y que se está llevando a cabo un proceso de consulta para considerar la futura evolución del deporte.

“Nuestra máxima prioridad, nuestro principio, el que empleamos para nuestras competiciones y animamos a todos a seguir es: la salud es lo primero”, señaló el Presidente de la FIFA. “Por mucho que lo recalque no es suficiente. No merece la pena poner en peligro ni una sola vida humana por ningún partido, ninguna competición y ninguna liga. Todas las personas del mundo deberían tener esto muy claro en su cabeza. Sería más que irresponsable obligar a que las competiciones se reanuden si la situación no es segura al 100%. Si tenemos que esperar un poco más tiempo, debemos hacerlo. Es mejor esperar un poquito más que correr riesgos”.

Infantino destacó la implicación proactiva de las federaciones miembro a la hora de utilizar el deporte rey para transmitir mensajes importantes e implicarse con sus respectivas comunidades en estos momentos difíciles. “En eso se basa el fútbol y el trabajo en equipo”, insistió, “¡y tenemos que seguir así!”.

“[En cuanto al] fondo de socorro de emergencia… Gracias al trabajo que venimos realizando juntos en la FIFA durante los últimos cuatro años, actualmente nos encontramos en una situación financiera muy sólida”, continuó el Presidente de la FIFA. “La FIFA tiene una buena reputación en los mercados financieros… Eso nos ha ayudado a consolidar una base sólida con reservas importantes. Pero nuestras reservas no son el dinero de la FIFA. Este dinero, es el dinero del fútbol. Por eso, cuando el fútbol está necesitado, debemos pensar qué podemos hacer para ayudar… Es nuestra responsabilidad y nuestro deber”.

El Presidente de la FIFA comunicó que ya está en marcha un proceso de consulta para evaluar cómo afectará económicamente esta situación a todo el fútbol, con el fin de preparar la respuesta adecuada, que se basará en un fondo con una estructura de gobierno independiente. “Tenéis que saber que estaremos ahí y que encontraremos las soluciones juntos”, apuntó. “En ningún momento estaréis solos… [Y] el mundo sabrá dónde va el dinero e, igualmente importante, por qué el dinero va allí”.

Sin embargo, a fin de aliviar los problemas financieros inmediatos, el Presidente de la FIFA anunció que, previa aprobación de la comisión correspondiente, se pagará por adelantado la segunda parte de los gastos operativos de las federaciones miembro del Programa Forward de la FIFA, prevista para este año. Infantino añadió que, dadas las circunstancias excepcionales, ha solicitado que se suspenda el requisito de cumplir con los criterios adicionales tanto en 2019 como en 2020, para que pueda abonarse la cantidad total a todas las federaciones miembro.

“Si el fútbol consigue tener un debate donde todos contribuyan positivamente, teniendo en cuenta el interés global y no el interés individual, estoy convencido de que nuestro futuro puede ser mejor que nuestro pasado, y de que estaremos mejor preparados para los tiempos que se avecinan”, afirmó el Presidente de la FIFA.

Infantino agradeció a los integrantes del Bureau del Consejo y a los presidentes de todas las confederaciones la unidad y la solidaridad mostrada en estos momentos, algo que contribuirá a que el fútbol avance cuando se venza al coronavirus. De cara al futuro, el Presidente de la FIFA agregó que es necesario encontrar el equilibrio adecuado para proteger tanto a las selecciones nacionales como al fútbol de clubes en relación con el calendario internacional de partidos, que deben prevalecer la flexibilidad y el sentido común en relación con los contratos de los jugadores y los periodos de fichajes desde una perspectiva legal, y que se harán los análisis necesarios para ayudar a las federaciones miembro a través del fondo de socorro de emergencia.

Aunque los procesos de consulta tradicionales se han detenido debido a las restricciones de viaje impuestas por el coronavirus, el Presidente de la FIFA pidió a las federaciones miembro “trabajar con la tecnología disponible y dialogar más, hablar de los retos comunes que nos aguardan y pensar en el futuro”.

“Estoy convencido de que el fútbol desempeñará un papel esencial para volver a reunir a la gente cuando sea seguro volver a jugar y estemos con nuestros familiares y amigos en grupos amplios”, concluyó. “Preparémonos para ese momento… ¡La FIFA está con vosotros en estos momentos difíciles! ¡Y juntos ganaremos!”.