Un “mural interactivo” capturará la lucha de latinos contra la ley SB1070

Phoenix (AZ), 9 abr (EFE News).- La pandemia del coronavirus no ha detenido a activistas y artistas comprometidos con la creación de un “mural interactivo” que honrará la lucha de la comunidad inmigrante y latina contra la polémica ley SB 1070, conocida como “muéstrame tus papeles” y que se aprobó en 2010.

Aun cuando muchos eventos programados con motivo de los diez años de la norma, que criminalizó la inmigración indocumentada, han sido aplazados sigue en pie el proyecto del mural, que se erigirá en el Museo del Capitolio de Arizona, con sede en Phoenix.

Abril Gallardo, representante del grupo LUCHA en Arizona, dijo a Efe que el mural es obra de Lucinda Irene, conocida como La Morena, y Diana Calderón, quien dirige Colores de la Comunidad.

Medirá cuatro pies de largo y tres de ancho, y rememorará a las personas que fueron parte de las manifestaciones y las vigilias contra la ley de perfil racial.

“Propusimos un circulo de mujeres orando y estudiantes en la lucha. La imagen de las nueve personas que se encadenaron enfrente del Capitolio cuando se iba a firmar la ley. Los tanques de guerra que intimidaban a la comunidad, los niños, veladores, eloteros, lo que representa a los latinos”, detalló.

Gallardo dijo que para el mural varias personas describieron como vivieron esos días con miedo al ver pasar un policía y el impacto que generó en la comunidad indocumentada, “ya que por tener piel oscura te detenían”.

“Algo tan sencillo como escuchar música en español, lo dejaron de hacer por temor”, expresó.

“Hubo una persona que dijo que diario salía sin saber si iban a regresar, esta gente contó como buscaba las calles más desiertas para conducir alejados de la policía, y algunos aseguraron que las manos no les dejaban de sudar si veían a un oficial”, señaló.

Gallardo mencionó que el mural estará concluido para el próximo 23 de abril, pero si el Capitolio aun no abre sus puertas ese día harán una teleconferencia donde sus responsables harán una presentación.

“Tenemos mucha confianza en el trabajo de ‘La Morena’, ya que ella fue impactada por esta ley y se encuentra muy conectada con la comunidad, sabrá reflejar nuestra visión”, afirmó.

La creación del mural quiere educar a través de la historia, por ellos es interactivo, ya que no pretende estar en un solo espacio, sino recorrer otros lugares para brindarle a la comunidad una oportunidad de “aprender y sanar sobre esta triste historia”, como dijo Gallardo.