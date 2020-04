Pizarro confiesa por qué celebra imitando a Joker

Tweet on Twitter

Rodolfo Pizarro, elemento del Inter Miami, confesó en entrevista para Fernando Cevallos que celebra como Joker sus goles porque le gusta la película y para concientizar sobre la depresión.

“Hay que vender, así es este negocio. Vi la película, me gustó y a veces a las personas les pasa que no están tan felices. Me gustó la película porque a veces pueden pensar que estás enojado y en realidad estas contento o al revés”, señaló el seleccionado mexicano.

Pizarro, que pudo celebrar su primer gol en la MLS antes de la suspensión por el coronavirus, señaló también que su gran ilusión aún es jugar en Europa.

“El sueño siempre va a estar, trabajo para poder estar allá algún día. A veces los caminos de Dios son perfectos, él sabe por qué hace las cosas y estoy contento con el destino que me ha tocado, los equipos a los que he ido”, confesó.

El volante de 26 años argumentó que para los futbolistas mexicanos es complicado emigrar al Viejo Continente debido al precio que les colocan los clubes del futbol mexicano.

“Para un jugador mexicano siempre es difícil ir por los precios tan altos que hay y es complicado salir por esas cantidades, muchas veces el equipo europeo prefiere gastar ese dinero en un argentino con mayor cartel y no arriesgarse”, finalizó.