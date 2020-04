Comienza elección primaria en Wisconsin a pesar de la pandemia de COVID-19

Tweet on Twitter

Washington, 7 abr (EFE News).- Funcionarios electorales con máscaras faciales y votantes manteniendo la distancia unos de otros, así comenzaron este martes en Wisconsin las elecciones primarias después de que la justicia invalidara el decreto del gobernador demócrata Tony Evers de postergar los comicios hasta el 9 de junio.

La pandemia de COVID-19 ya ha causado la postergación de las primarias en una docena de estados y las autoridades de Wisconsin habían emitido instrucciones para que la ciudadanía se quedara en casa hacía dos semanas.

Este lunes, Evers había ordenado posponer las elecciones (que también incluyen contiendas locales) hasta el 9 de junio, en la misma línea que muchos otros estados, para que los ciudadanos no tuvieran que elegir entre su salud y el derecho al voto.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Wisconsin, de mayoría conservadora, suspendió horas más tarde dicha orden.

Además, la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de Estados Unidos también suspendió una orden que Evers había tomado antes de aplazar las primarias para alargar el voto por correo de los comicios hasta el 13 de abril.

Ambos fallos fueron consecuencia de sendas demandas interpuestas por los republicanos, que controlan el Congreso estatal.

De este modo, la Justicia dejó en pie las primarias en un estado con orden de confinamiento a pocas horas de la apertura de los centros de votación, generando confusión y desconcierto sobre el desarrollo de la elección.

Según el rotativo local Milwaukee Journal Sentinel, una cifra récord de 1,3 millones de personas habían pedido a fecha de este lunes el voto por correo, aunque un 43 % aún no lo habían devuelto.

En un segundo plano queda la contienda electoral en la que se baten los dos aspirantes a la candidatura presidencial demócrata para los comicios presidenciales de noviembre, el exvicepresidente Joe Biden, el favorito en las primarias de su partido de este martes, y el senador izquierdista Bernie Sanders.

La campaña de Sanders ya ha dicho que no promoverá la participación en persona como es de costumbre, ya que “celebrar estas elecciones en medio del brote de coronavirus es peligroso, ignora los avisos de los expertos en salud pública y puede muy bien resultar mortal”.

Estados Unidos supera ya los 368.000 positivos de coronavirus y los 11.000 fallecidos. En Wisconsin, con algo menos de 6 millones de habitantes son 2.440 casos confirmados de COVID-19, de los que 77 han muerto hasta la fecha.

En Wisconsin está en juego 52 delegados de la Convención Nacional del Partido Republicano, sin que haya rivales para la candidatura del presidente Donald Trump, y 84 delegados a la Convención Nacional del Partido Demócrata programada para Milwaukee, la capital de Wisconsin.