Situación de migrantes por pandemia en México preocupa a especialistas

México, 2 abr (EFE News).- Medidas antiinmigrantes y restricciones fronterizas ponen en riesgo a los migrantes en territorio mexicano y podrían resultar contraproducentes en la pandemia de COVID-19, advirtieron especialistas este jueves en un seminario virtual del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

El Gobierno estadounidense suspendió los trámites de asilo en la frontera porque aprovecha el coronavirus para imponer la agenda antiinmigrante de Donald Trump, comentó Maureen Meyer, directora de México y Derechos Humanos de Migrantes de la Washington Office on Latin America (WOLA).

“Es muy preocupante que, por un lado están procesando a gente en menos de dos horas y están devolviendo gente a México, incluyendo a personas que no son mexicanas. El impacto para las regiones fronterizas mexicanas es muy grave, de falta de condiciones de alojamiento”, aseveró Meyer.

Ante la presión de Estados Unidos, WOLA observó que México ha cedido en sus políticas migratorias, lo que se refleja en la detención en el país de 186.000 migrantes centroamericanos en 2019 y 22.000 en los primeros dos meses del año.

Además, agregó, ha desplegado 8.882 elementos de la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio.

Estas políticas, en el contexto de la COVID-19, se traducen en más gente en campamentos de la frontera norte de México porque los jueces estadounidenses han postergado las audiencias migratorias hasta mayo, por lo menos, mencionó Meyer.

Pero también, sostuvo, incrementan el número de personas en las calles de estados del sur de México, como Chiapas, que concentra 65 % de las solicitudes de refugio, que están en pausa ante la emergencia sanitaria.

“Pobreza y migración va a ser un flujo de contagio seguramente. En ese sentido, las políticas del presidente Donald Trump de cerrar fronteras pueden resultar contraproducentes tanto para México como para Estados Unidos”, dijo Carlos Barrachina, profesor de la Universidad Anáhuac.

ENDURECIMIENTO FRONTERIZO

El Gobierno de México declaró esta semana la “emergencia sanitaria” por el coronavirus, que ha causado 1.378 contagios y 37 muertes.

El canciller Marcelo Ebrard admitió el 20 de marzo que México recibirá a los migrantes que Estados Unidos devuelva de inmediato, una cifra que él estima es de 1.250 migrantes diarios, de los que la gran mayoría serían mexicanos y apenas unos 125 centroamericanos.

Aunque el Gobierno mexicano presumió ese día que la frontera norte no se cerraría al comercio y actividades esenciales, “condiciona por primera vez en la historia” el cruce de mexicanos con visa de turistas, explicó José María Ramos, investigador del Colef en Tijuana.

“Uno de los actores que pueden aprovechar esta situación son los grupos de narcotraficantes y prueba de ello es que recientemente, ayer, se ha fortalecido todo el tema de la política antidrogas por la región del Golfo de México, entre otras, y se espera tener la participación mexicana”, expuso.

INDOCUMENTADOS

El coronavirus también coloca en peligro a los más de 11 millones de indocumentados, más de la mitad mexicanos, en Estados Unidos, apuntó Guadalupe Correa, investigadora de la George Mason University.

“No son bienvenidos en sentido formal, pero sí en sentido real, ellos están dando mucho apoyo a la economía estadounidense, precisamente hoy que más se necesita, y ellos están en las peores condiciones”, argumentó.

Pese a que trabajan en sectores esenciales, como la agricultura, estos trabajadores no tendrán acceso a salud ni a los rescates económicos, lo que pone en peligro a toda la región, detalló.