La NFL realiza donaciones de más de $35 millones para quienes sufren el impacto del COVID-19

La liga, jugadores, entrenadores y Leyendas alientan a los aficionados a #StayHomeStayStrong (Permanecer En Casa Seguir Fuertes) en el nuevo PSA

La National Football League anunció que, en colaboración con la National Football League Players Association (Asociación de jugadores de la National Football League), clubes, dueños y jugadores, más de 35 millones de dólares fueron donados hasta la fecha, incluyendo $3.4M por parte de la fundación NFL Foundation como parte de los esfuerzos de ayuda por el COVID-19.

La 10 organizaciones que reciben donaciones son: American Red Cross (Cruz Roja Americana), la fundación Bob Woodruff Foundation, Boys & Girls Clubs of America, la fundación CDC Foundation, la fundación GENYOUth Foundation, Meals on Wheels America, Salvation Army (Ejército de Salvación), Team Rubicon, United Way y el proyecto Wounded Warrior Project(descripciones de las organizaciones a continuación). Para más información y para donar, visite nfl.com/COVID19Relief.

“Todos hemos quedado consternados por la pandemia del COVID-19. Ahora más que nunca, tenemos que unificar esfuerzos para permanecer en casa y seguir estando fuertes”, dijo el Comisionado de la NFL Roger Goodell. “La NFL continuará encontrando formas para asegurar nuestro apoyo, de modo que atravesemos juntos estos tiempos inciertos.”

Además de estas donaciones iniciales, la familia NFL se unió para #StayHomeStayStrong (Permanecer En Casa Seguir Fuertes) y ayudar a limitar la dispersión del COVID-19 a lo largo del país. Como parte de este esfuerzo, más de 50 jugadores, entrenadores y Leyendas de la NFL se unieron para crear un Anuncio de servicio público (Public Service Announcement, PSA) para compartir con aficionados acerca de la fortaleza que están encontrando al permanecer en sus hogares. La liga está también invitando al país al #NFLPLAY60 en casa durante estos tiempos para obtener sus 60 minutos de ejercicio cada día junto a la NFL.

La semana pasada, la NFL lanzó una serie de recursos de aprendizaje y de buena salud digitales y gratuitos para estudiantes, padres y maestros para hacer equipo con socios caritativos tales como American Heart Association y United Way. Estos recursos pueden ser compartidos en general y son actualmente alojados en http://www.nfl.com/play60.

Desde finales de enero, NFL Auction estuvo alojando una subasta de coronavirus a beneficio de la fundación CDC Foundation y de la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization), primero enfocada específicamente en China y ahora en los Estados Unidos. Los aficionados pueden someter ofertas para artículos autografiados y usado en partidos reales, y experiencias especiales.

Como parte del Sorteo de la NFL (NFL Draft), que tendrá lugar desde el 23 hasta el 25 de abril, la NFL está trabajando en un plan amplio para incorporar filantropía y recaudación de fondos para brindar ayuda adicional para aquellos perjudicados significativamente por la pandemia del COVID-19. Se anunciarán más detalles en las próximas semanas.

Durante esta emergencia de salud pública global, la NFL continúa coordinado estando muy cerca de los 32 equipos, de las autoridades de salud pública, así como también de los socios de la comunidad y filantrópicos respecto de oportunidades adicionales para ofrecer apoyo a aquellos que más lo necesitan durante estos tiempos sin precedentes.

Organizaciones beneficiadas:

American Red Cross. La American Red Cross (Cruz Roja Americana) ahora enfrenta un severa escasez de sangre debido a un número sin precedentes de cancelaciones de donación de sangre durante este brote de COVID-19. Tal escasez de sangre impacta a pacientes que necesitan cirugías, victimas de accidentes de autos y otras emergencias, o pacientes sufriendo de cáncer. La necesidad de sangre es constante y continuará aún con el crecimiento del brote de coronavirus. Las preparaciones para asegurar el envío continuado de la misión vital de la Cruz Roja a nivel nacional debido a esta emergencia de salud pública están focalizadas en dos pilares: asegurar que la Cruz Roja pueda mantener suministro suficiente de sangre para ayudar a los pacientes que la necesitan y prevenir cualquier escasez y asegurar que la Cruz Roja pueda continuar con sus servicios de socorro crítico para gente afectada por desastres de cualquier tamaño.

Fundación Bob Woodruff Foundation. La fundación Bob Woodruff Foundation aprovecha las asociaciones con corporaciones principales sin fines de lucro, las fuerzas militares y el gobierno para encontrar, financiar y darle forma a programas que hacen frente a las necesidades emergente y de largo plazo de los veteranos de hoy y sus familias. Los veteranos a lo largo del país están afectados por el COVID-19 y la fundación Bob Woodruff Foundation está ayudando a ofrecer apoyo tanto de corto como de largo plazo para ayudar a proporcionar asistencia financiera de emergencia, abordar las necesidades de salud mental y ofrecer entrenamiento profesional y ubicación para aquellos que lo necesitan.

Boys & Girls Clubs of America. Con la suspensión de escuelas y lugares de trabajo debido a la pandemia del COVID-19, los Estados Unidos están enfrentando desafíos que jamás hemos experimentado. Más de 4,700 clubes Boys & Girls sirven a más de 4.7 millones de niños y adolescentes anualmente en cada comunidad de los Estados Unidos. En estos tiempos críticos, BGCA sigue comprometido en su apoyo de los niños y comunidades necesitados y está listo para más. Al 17 de marzo, 1,800 Clubes están cerrados al tiempo que miles más están en conversaciones con oficiales de estado y locales para evaluar el modo de atender las necesidades de la juventud y sus familias. En sociedad con Clubes locales, BGCA está desarrollando una estrategia de alistar los Clubes para continuar asistiendo a las comunidades locales durante esta pandemia global.

All of Us de la fundación CDC Foundation: Campaña combate del coronavirus. La fundación CDC Foundationestá trabajando con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), y departamentos de salud de estado y locales para obtener percepciones de campo acerca de la situación de emergencia del COVID-19 en contante evolución y un entendimiento claro de las necesidades inmediatas. Fundamentos de All of Us de la fundación CDC Foundation: la Campaña combate del coronavirus será dirigida a ofrecer apoyo a las comunidades vulnerables; incrementar la capacidad de los laboratorios; fortalecimiento de los esfuerzos de respuesta local dedicados; actualización de los datos de la comunidad y infraestructura de tecnología; direccionamiento de las necesidades de comunicaciones de salud y impulso de la investigación clínica para optimizar los cuidados clínicos y apoyo; y más.

Fundación GENYOUth Foundation. Aproximadamente 30 millones de niños están apoyados por comidas escolares subsidiadas por el gobierno para una porción sustancial de su nutrición diaria. Esta necesaria nutrición fue impactada por el cierre de escuelas relacionados con la pandemia del COVID-19, con el 98% de las Estados Unidos escuelas públicas actualmente cerradas. Al tiempo que fondos federales continuarán cubriendo costos de comidas para esta población juvenil, la forma en la que estas comidas son provistos tendrán variaciones en cada comunidad. Los métodos de distribución están aún más comprometidos por la naturaleza de la pandemia del Coronavirus, ya que jóvenes y sus padres no pueden reunirse para conseguir las comidas. GENYOUth estableció un FONDO DE NUTRICIÓN ESCOLAR DE EMERGENCIA POR EL COVID-19 (COVID-19 EMERGENCY SCHOOL NUTRITION FUND), para ofrecer fondos de hasta $3,000 por edificio escolar para comprar una variedad de recursos necesarios para el envío y distribución de comidas…desde enfriadores de lados blandos, hasta bolsas y contenedores para porciones individuales…hasta equipos de protección y seguridad, así como también necesidades y soluciones aún por identificarse.

Meals on Wheels America. Meals on Wheels America es la organización líder apoyando a más de 5,000 programas basados en la comunidad a lo largo del país que están dedicados a atender al aislamiento y el hambre de las personas mayores. Esta cadena sirve virtualmente a cada comunidad en los Estados Unidos y, junto con más de dos millones de personal y voluntarios, hace los envíos de comidas nutritivas, visitas amistosas y chequeos de seguridad que les permite a las personas mayores de los Estados Unidos experimentar vidas nutridas con independencia y dignidad. Las personas mayores vulnerables son el grupo de mayor riesgo con el COVID-19. Los programas Local Meals on Wheels están en el frente de batalla cada día, enfocados en hacer todo lo que esté a su alcance para mantener a los estadounidenses mayores a salvo y alimentados en las comunidades a lo largo del país. Los costos y esfuerzos necesitados para proteger a las personas mayores del COVID-19 requieren fondos de emergencia adicionales. El fondo Meals on Wheels COVID-19 Response Fund fue creado para asegurarles a las comunidades locales a tener lo que necesitan para continuar proporcionando una existencia vital a la mayoría de los estadounidense en riesgo.

Salvation Army. Como el Coronavirus COVID-19 evolucionó a una pandemia, el The Salvation Army (Ejército de Salvación) está ocupándose del cuidado de personas en situación de calle o que viven en la pobreza, ya que pueden ser los más vulnerables a la enfermedad. Doblegaron esfuerzos para contener la propagación de este virus entre sus empleados, voluntarios, y aquellos sin hogar y otras personas vulnerables a los que atienden. Actualmente, las tres áreas de foco prioritario para el The Salvation Army incluyen 1) comida para residentes de albergues, desamparados, familias y estudiantes de bajos ingresos, y ciudadanos mayores; 2) albergues seguros para los sin techo; y 3) apoyo para aquellos impactados económicamente debido al cierre de negocios.

Team Rubicon. Team Rubicon sirve a comunidades al movilizar a veteranos a continuar su servicio, aplicando sus destrezas y experiencia para ayudar al público a prepararse, responder y recuperarse de desastres y crisis humanitarias. Diseñado para servir, Team Rubicon lanzó la iniciativa nacional #NeighborsHelpingNeighbors (Vecinos asistiendo a vecinos) como respuesta a la propagación del COVID-19, proveyendo asistencia como por ejemplo un servicio de entrega a domicilio de comunidades sin seguridad alimentaria, coordinación y apoyo logístico para aquellos en cuarentena temporaria, así como voluntarios individuales inspirados a ayudar a sus vecinos para propagar las directrices de seguridad. Hasta ahora durante la pandemia COVID-19, Team Rubicon ha ayudado a socios locales, estatales y federales a distribuir comida, agua y albergue; administrar centros de prueba; proveer personal para servicios telefónicos; y transportar pasajeros de cruceros que completaron su cuarentena obligatoria en casa.

United Way. El fondo Worldwide’s COVID-19 Community Response and Recovery Fund de United Way ayuda a familias y personas necesitadas a acceder a información crítica y servicios como alimento, albergue y más a través de la red de United Way. También respalda 211, el recurso de información crítica de United Way en momentos de crisis. La cantidad de llamadas al 211 que buscan información básica aumentó más de 300% en ciertas áreas, y se anticipa que superarán 27 millones de llamadas en los próximos seis meses. Ese volumen es más del doble del que el servicio 211 recibe usualmente a lo largo de un año.

Proyecto Wounded Warrior Project. El proyecto Wounded Warrior Project (WWP) apoya a veteranos y miembros de las Fuerzas Armadas que sufrieron una lesión física o mental, enfermedad o herida mientras servían como militares en o después del 11 de septiembre de 2001. La salud y bienestar de los guerreros y sus familias sigue siendo una prioridad para WWP al enfrentar la pandemia COVID-19 en plena evolución y adaptan sus programas y servicios activamente para servir a su grupo de enfoque. Como respuesta a la pandemia, WWP provee asistencia de salud física y bienestar virtual, servicios de orientación por pares y una plataforma de interacción por livestreampara veteranos alrededor del mundo.