El 22 % de latinos adultos sufre de diabetes y muchos de ellos no lo saben

Miamisburg, (EFEUSA).- El 22 % de los hispanos adultos sufre de diabetes y muchos de ellos no lo saben, de acuerdo a un nuevo estudio nacional publicado en JAMA Internal Medicine y que refleja que esta población padece de altos índices de esta enfermedad.

El estudio hecho por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y que ofrece unas primeras estimaciones sobre diabetes en poblaciones hispanas y asiáticas en el país, refleja que en general entre los hispanos adultos el 22 % sufre de diabetes, estén diagnosticados o no.

De ese porcentaje global, ajustado por edad y sexo y que viven con diabetes diagnosticada y no diagnosticada, el 25 % corresponde a mexicanos, el 22 % para puertorriqueños, el 21 % para cubanos / dominicanos, el 19 % para centroamericanos y el 12 % para los sudamericanos.

El estudio muestra también que en el caso de la población afroamericana no hispana, en general el 20 % tiene diabetes diagnosticada o no diagnosticada, mientras que en los asiáticos no hispanos el porcentaje es de 19 %, y el 12 % para blancos no hispanos.

Entre los asiáticos no hispanos con diabetes, igualmente estén diagnosticados o no, el 23 % corresponde a asiáticos del sur, el 22 % para asiáticos del sureste y el 14% para asiáticos orientales.

Los investigadores de los CDC señalaron que los grupos de hispanos y de asiáticos no hispanos pueden estar en mayor riesgo de diabetes del tipo 2 a causa de factores genéticos, por su estilo de vida o de carácter ambiental.

Según Ann Albright, directora de la División de Diabetes Aplicada de los CDC, “estos datos proporcionan información que nos permite llegar a grupos de mayor riesgo y brindan oportunidades para fortalecer la detección de diabetes, y la prevención y atención de la diabetes tipo 2 en estos grupos”.

De acuerdo a cifras del Censo, los hispanos y asiáticos suponen el 23 % de la población estadounidense y se prevé lleguen a ser el 38 % para el año 2060.

La diabetes tipo 2 se puede prevenir o retrasar, pero sólo si las personas saben que están en un grupo de riesgo y toman medidas, según destacan los CDC en un comunicado difundido hoy.

La mayoría de los profesionales de la salud se apoyan en el Índice de Masa Corporal (IMC) para evaluar si sus pacientes tienen sobrepeso o tienen obesidad, que en este último caso es cuando el IMC es de 25 o más.

Sin embargo, dado que los estadounidenses de origen asiático pueden estar en riesgo de diabetes tipo 2 incluso en rangos de peso normales, los investigadores sugieren que las personas con esta ascendencia se hagan una prueba para conocer cómo está su índice de masa corporal.