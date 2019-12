USCIS amplía guías relacionadas con requisito de buen carácter moral para naturalización

Tweet on Twitter

Washington, DC (USCIS News).— El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) amplió su guía de políticas con respecto a los actos ilegales que podrían impedir que un solicitante cumpla con el requisito de buen carácter moral para la naturalización. Cometer un acto ilegal, así como ser condenado o encarcelado por un acto ilegal durante el período reglamentario para la naturalización, podría hacer que un solicitante resulte inelegible para la naturalización si se determina que dicho acto afecta adversamente el carácter moral.

Anteriormente, el Manual de Políticas de USCIS no incluía información extensa acerca de los actos ilegales. Esta actualización al Manual de Políticas proporciona ejemplos sobre actos ilegales e instrucciones adicionales para asegurar que los adjudicadores de USCIS hagan determinaciones uniformes y justas, e identifica más claramente los actos ilegales basados en precedentes judiciales, que pueden afectar el buen carácter moral. Esta actualización no cambia el impacto que tiene un acto ilegal en el análisis que hace USCIS de si un solicitante puede demostrar buen carácter moral. Los adjudicadores de campo reciben una amplia capacitación para aplicar la ley sobre buen carácter moral y la reglamentación sobre actos ilegales. Ellos están conscientes de cuáles actos pueden impedir que un solicitante obtenga la naturalización y no están limitados a los ejemplos listados en el Manual de Políticas.

El 10 de diciembre, USCIS emitió guías de políticas separadas en el Manual de Políticas de USCIS acerca de cómo dos o más condenas por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas o cambios posteriores a las sentencias criminales pueden afectar las determinaciones de buen carácter moral.

Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), un solicitante de naturalización debe demostrar buen carácter moral. Aunque la INA no define directamente qué es buen carácter moral, sí describe ciertos actos que impiden demostrar el buen carácter moral de un solicitante. Algunos ejemplos de actos ilegales reconocidos por la jurisprudencia que impiden demostrar buen carácter moral incluyen, pero no se limitan a:

huir bajo fianza;

fraude bancario;

conspiración para distribuir sustancias controladas;

no reclamar la ciudadanía estadounidense;

falsificación de registros;

hacer declaraciones fraudulentas; poner en circulación documentos falsos

fraude de seguros;

obstrucción de la justicia;

abuso sexual;

fraude al Seguro Social;

acoso ilegal;

inscribirse ilegalmente para votar;

votar fraudulentamente; y

infringir un embargo impuesto por los Estados Unidos.

En general, los solicitantes deben demostrar que han sido y siguen siendo personas de buen carácter moral durante el periodo reglamentario previo a solicitar la naturalización y hasta que toman el Juramento de Lealtad. Por lo general, el periodo reglamentario es cinco años para los residentes permanentes de Estados Unidos, tres años para los solicitantes que son cónyuge de ciudadano estadounidense, y un año para algunas personas que solicitan basándose en servicio militar estadounidense cualificado.