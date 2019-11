Felinos en cuarentena en refugio de Wenatchee

WENATCHEE – Todos los felinos de Wenatchee Valley Humane Society (WVHS) están en cuarentena para limitar la posibilidad de propagar panleucopenia (parvovirus felino) que apareció recientemente en algunos gatitos.

“Esto no es una crisis o un pánico, solo estamos tomando precauciones”, explica el director ejecutivo de WVHS, Dawn Davies. “Una camada de gatitos callejeros que llegaron al refugio recientemente no parecía sentirse bien. Nuestro equipo médico realizó pruebas que confirmaron que uno de los gatitos era positivo para panleucopenia “.

El virus afecta más a los gatitos debido a su sistema inmunitario subdesarrollado. La cuarentena comenzó el martes y puede levantarse el 3 de diciembre de 2019, a menos que más gatos den positivo por el virus.

Durante la cuarentena, el salón de adopción de gatos estará cerrado y WVHS no aceptará rendiciones o extravíos de propietarios felinos. Cualquier persona interesada en adoptar un gato después del 3 de diciembre puede confirmar la eliminación de la cuarentena visitando la página de Facebook de WVHS o llamando al refugio directamente al 509-662-9577.

Las personas que recientemente adoptaron gatos del refugio con exposición potencial están siendo notificadas para vigilar la enfermedad. Los signos de la enfermedad son letargo, diarrea, pérdida de apetito y vómitos. “La enfermedad es altamente contagiosa”, señala Davies.

La contaminación se produce por contacto directo con orina, heces y secreciones nasales. Los gatos que comen del mismo plato o usan la misma caja de arena que un gato infectado están en riesgo. El virus no es contagioso para humanos o perros.

Garantizar que las mascotas tengan vacunas actualizadas es la mejor manera de protegerse contra la panleucopenia felina. La Dra. Kyla Krissek, Directora Médica de WVHS dice que las vacunas son tan importantes para los gatos de interior como para los gatos de interior / exterior.

Todos los animales recibidos en WVHS se vacunan tras la ingesta, pero las vacunas tardan dos semanas en proteger completamente a la mascota.