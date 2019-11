Programa de TI pionero disponible en todo Seattle

SEATTLE – Net-Tech, una firma de soluciones de TI de servicio completo con sede en el área de Seattle, anuncia el lanzamiento de su libro de cuentos My Best Practice: PTO. Ubicado en un zoológico, el libro es una explicación alegre de cómo las organizaciones se benefician de las mejores prácticas seguidas por las Organizaciones de Tecnología Profesional (PTO).

El concepto de PTO fue desarrollado en los últimos nueve años y formalizado en 2018 por los cofundadores de Net-Tech, Matt Bratlien y GL Dart. La tecnología ha cambiado drásticamente desde que comenzaron en la industria hace más de dos décadas, pero poco fue diferente en la forma en que los profesionales de TI trabajaron con los clientes. Intentaron crear una nueva clasificación de ofertas de servicios que incluyera más que solo mano de obra.

Con demasiada frecuencia, Bratlien y Dart escucharon sobre presupuestos inflados y soluciones a corto plazo, discusiones que no se alinean con el papel que la tecnología debería jugar. La tecnología debe gestionarse con una visión a largo plazo orientada a los negocios, no con arreglos de parches.

En My Best Practice: PTO, Bratlien y Dart explican cómo todos los clientes reciben el mismo alto nivel de soporte con características personalizadas para satisfacer sus necesidades exactas. Como PTO, Net-Tech gestiona completamente la seguridad, los sistemas y los dispositivos por una tarifa mensual fija sin costo de capital inicial.