“La final de la MLS es como el Pumas-América o América-Chivas”

El exfutbolista mexicano Gonzalo Pineda, quien ahora forma parte del cuerpo técnico del Seattle Sounders, buscará su primer título de la MLS en calidad de auxiliar técnico cuando este domingo su equipo se mida al Toronto FC en la gran final del fútbol de los Estados Unidos.

Bajo este contexto, el nacido en la Ciudad de México asegura que el ambiente de cara a este partido es inmejorable, y que se asemeja al de algunos de los enfrentamientos más importantes del fútbol mexicano.

“Parecido en el sentido de que es un gran partido, mucha prensa, los fans son muy locales y vienen a apoyar con todo a su equipo. En ese sentido es parecido a algunos juegos importantes que me tocó en México como los clásicos, como el Pumas-América, América-Chivas, América-Atlas. Me parece que se vive de una manera similar, por todo el entorno, todo el boom que hay en el país para este tipo de partidos”, expuso el surgido de la cantera de Pumas en entrevista para TUDN.

Por otro lado, Pineda se refirió a un potencial regreso al fútbol mexicano, situación que calificó como lejana a corto plazo, sin embargo, afirmó que sigue muy de cerca la liga mexicana.

“Por supuesto que sigo otras ligas. La liga mexicana, por la cercanía que tengo, la sigo muchísimo, trato de ver dos o tres partidos por semana. Me sigo preparando, no lo veo en el plazo corto (un retorno a México), lo veo quizás a mediano plazo, no sé qué tanto”, agregó.

Seattle Sounders y Toronto FC se verán la caras este domingo en la cancha del CenturyLink Field para disputar el capítulo más importante de la temporada, en el que será el tercer choque de estos dos equipos en la misma instancia de los últimos cuatro años.