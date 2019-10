México no critiques, agradece

Por Horacio Ahumada.

Estimados lectores, primeramente aclarar que desde un principio y sin conocer a fondo al Presidente López Obrador, y de estar viviendo aquí en los estados Unidos por más de 20 años, dije y sin criticar que me esperaría un año para conocer y vigilar el tipo de presidente que nos llenó de esperanza con su promesa de campaña electoral de no corrupción y no impunidad, la verdad me dije que este político era un soñador porque quitar el cáncer que padece México por cientos de años, prácticamente sería imposible, así que en este diciembre de 2019, se estará cumpliendo ese primer año y la verdad me quito el sombrero.

Sin embargo, mucha gente está reacia y criticona con lo que está llevando a cabo con su trabajo de todos los contando también sábados y domingos para recorrer la República Mexicana hasta en sus más apartados lugares y pueblos pequeños. Pero no logro entender a los criticones y desagradecidos quién al parecer les encanta la mala vida como el de aquellas mujeres que pensaban que si el marido no les pegaba, ya no las quería, mujeres de muy baja estima personal, pues aunque no lo crea hay mucha gente en México y de baja estima personal, pero también hay los afectados rateros que participaban con los rateros funcionarios públicos para robar a manos llenas miles de millones de pesos por año y otros “representantes del pueblo” que cambiaban leyes a favor de corruptos gobernantes y empresarios.

Como dice un radio escucha llamado Chen Chen, que usa una frase : “Da Coraje” que la gente no está contenta que se abran más escuelas, clínicas, hospitales, porque anteriormente se compraban medicina al dos mil por ciento de su costo real, agua como quimioterapias para niños, sueldos en el Infonavit de más de setecientos mil pesos mensuales, lideres sindicatos de por vida, ratas y permitían que los salarios mínimos fueran ridículos, mientras sus hijos viven en apartamentos de lujo, carros Ferraris de colección, propiedades por todo el mundo, la educación con maestros con sueldos de hambre y escuelas en condiciones deplorables, mientras el Secretario de Educación enrudeciéndose con las compras y falsas construcciones y mejoras de escuelas.

El presidente de la República como Ali baba y sus cuarenta funcionarios, en avión de lujo que ni Trump tiene, mientras un pueblo en pobreza y hambre. Esos son unos poquitos de ejemplos, ya sabrán como robaban y perdonaban los impuestos a los empresarios rico, periodistas y medios de comunicación vendidos lame botas y con todo esto hay gente que también es pobre critican y rechazan a López Obrador, no lo entiendo porque no tienen bases para hacerlos y defienden todavía a los anteriores gobiernos prianistas que robaron a manos llenas y que decir de los jueces que imparten supuestamente la justicia a favor de ricos y delincuentes. Hay mexicanos que en vez de estar agradecidos con la cuarta transformación, tienen comentarios en contra de esos planes, la verdad no los entiendo, si estas críticas son de políticos sin puestos, empresarios corruptos afectados, que con estas nuevas políticas se ven afectados, pero criticar sin tener nada, es increíble.