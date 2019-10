Combate Américas regresa a Fresno con “Mucha Más Acción”

Nueva York, – Combate Américas anunció su regreso a Fresno, Calif. por tercera vez en el año, con otra espectacular cartelera de Artes Marciales Mixtas (MMA) presentada por Cricket Wireless, en vivo por televisión para Estados Unidos (12 a.m. ET / 11 p.m. CT) y TUDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT), y México a través de Televisa Canal 5 (11 p.m. CDT) y TUDN México (11 p.m. CDT), desde el Save Mart Center, el viernes 22 de noviembre.

Con precios desde $25, boletos para Combate Américas, presentado por Cricket Wireless, están a la venta en Ticketmaster.com.

En la batalla estelar de pesos ligeros (155 libras), Ignacio “Nacho” Bahamondes (9-2) se enfrentará a Salvador Becerra (7-2).

Un choque destacado de pesos pajas femeninos (115 libras) tendrá a la peligrosa Corina Herrera (4-4-1) y a Caroline “Taz” Gallardo (3-3).

“La ciudad de Fresno y sus fanáticos han estado increíbles para recibirnos durante el año, entonces les mostraremos nuestro aprecio llevándoles Mucha Más Acción, la marca de Combate Américas, en conjunto con Cricket Wireless, una vez más en el Save Mart Center antes de que el 2019 se termine”, dijo Campbell McLaren, CEO de Combate Américas.

Bahamondes de 22 años, oriundo de Santiago, Chile, hará su estreno en Combate Américas tras ganar un campeonato regional en México, y buscará obtener su sexta victoria consecutiva.

Hasta la fecha, Bahamondes, quien entrena en Valle Flow Striking en Chicago, Ill., ha conseguido seis de sus ocho triunfos profesionales por (T)KO.

Becerra (23) de Modesto, California, también ha dado de qué hablar con cinco de sus siete triunfos profesionales por finalización. Él buscará obtener su cuarto triunfo consecutivo.

La valiente e implacable Herrera, de 30 años de edad, de Porterville, California, verá acción por primera vez en 2019 desde realizó dos actuaciones impresionantes en sus dos primeras participaciones bajo la promoción de Combate Américas el año pasado.

En su debut de Combate Américas, celebrado el 13 de abril del 2018; Herrera empató con la seis veces campeona mundial de boxeo, Amanda “The Real Deal” Serrano. Posteriormente consiguió su primera victoria en la compañía, tras someter con una guillotina a María Paula Buzaglo en el Save Mart Center, el pasado 7 de diciembre.

Gallardo de 23 años, nativa de Santiago, también entrena en el reconocido Valle Flow Striking Team.

La chilena buscará regresar de su última derrota por TKO ante la superestrella invicta Melissa “Super Mely” Martínez, el 26 de abril.

Antes de su choque con Martínez, Gallardo conquistó tres triunfos consecutivos.

En otra acción anunciada el día de hoy, Adrian Guzman (5-1) de Parlier, Calif., se enfrentará al veterano Danny “The Realist” Ramírez (6-5) de El Dorado Hills, Calif., en un duelo de pesos ligeros.

El invicto Paul Elizondo (3-0) de Fresno, hará su tercera aparición en la promoción de Combate Américas contra Trevor Wells (2-1) de Murrieta, California, en un choque de pesos moscas (125 libras).

Kaleio Romero (4-1) de Sacramento, Calif., alumno de Urijah Faber, se verá las caras con Israel Delgado (2-2, 1 NC) de American Canyon, Calif., en la división de las 145 libras.

El invicto Joel López (1-0) de Madera, Calif. irá a la guerra con Brock Dias (0-0) de Tulare, Calif, en otro apasionante duelo de pesos plumas.

Steve Bollinger (1-0) de Clovis, Calif. Pondrá a prueba sus habilidades contra Vince Gómez (0-0) de Bakersfield, California, en los pesos ligeros.

En un choque de pesos completos, Rudolph Buendia (3-1) de Oakdale, Calif, chocará ante Chris “The Law” Lewis (2-2) de Fresno.

Mike “Mean Phillapene” Tubera (0-1) de Ceres, Calif. se enfrentará en un choque pactado de 130 libras a Austin “The Dynasty” Liu (0-1) de Hayward, California.