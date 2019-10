Salud de mujeres y niñas migrantes, en riesgo por políticas del Gobierno

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los Ángeles, 21 oct (EFEUSA).- Las autoridades de inmigración ponen en peligro la salud física y mental de mujeres y niñas bajo su custodia e incluso niegan el derecho a aborto en casos de abuso sexual, reveló un estudio publicado este lunes por el Center for American Progress.

El reporte “Immigration Detention Is Dangerous for Women’s Health and Rights” encontró que las políticas del gobierno del presidente Donald Trump aumentaron el riesgo para la salud de las migrantes y violan sus derechos básicos “sistemáticamente”.

El informe destaca que, desde octubre de 2017 hasta agosto de 2018, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a 1.655 mujeres embarazadas, que en su mayoría supuestamente no recibieron la atención medica necesaria.

En el texto se cita el caso de una inmigrante salvadoreña, a quien nombran Teresa, que en 2017 llegó con cuatro meses de embarazo y en busca de asilo al puerto de entrada de San Ysidro, California, y resultó detenida.

A pesar de que la migrante expuso a las autoridades en repetidas ocasiones que estaba embarazada y presentaba sangrado, no le prestaron atención médica.

Sólo unos días después, el personal médico en el centro de detención confirmó que la migrante había tenido un aborto espontáneo, pero nunca le dieron atención médica fuera del centro de detención a pesar que tuvo serias complicaciones.

Las autoridades también hicieron caso omiso a las peticiones para que fuera liberada por razones humanitarias. Cuatro meses después de abortar, Teresa continuaba detenida y no había recibido tratamiento médico.

Asimismo, el estudio destaca que entre los años fiscales 2017 y 2018 se reportó que 28 mujeres tuvieron abortos espontáneos bajo custodia de ICE.