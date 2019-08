Alejandro Sanz, de cruzada por los “dreamers” y por la “dignidad” en EE.UU.

Miami, 23 ago (EFEUSA).- La gira musical que el español Alejandro Sanz comenzará en Estados Unidos a partir del próximo miércoles arrancó en Miami con una cruzada por los “dreamers” y otros inmigrantes indocumentados que merecen “un trato digno”, dijo el cantautor madrileño.

En su anuncio de “#LAGIRA”, que pasará por 15 ciudades estadounidenses y 14 mexicanas, el músico se presentó como un defensor de los “dreamers”, los jóvenes que fueron traídos de niños al país por sus padres indocumentados y que se encuentran en un limbo legal que puede llevarlos a la deportación.

“Ellos mentalmente crecieron aquí, se consideran de aquí, estamos intentando ayudar a este colectivo para que pueda realizarse y quedarse legalmente”, explicó.

El intérprete de “Corazón partío” lanzó una campaña en la que pide a sus seguidores unirse al “#DreamerTeam” de CharityStars, mediante la compra de una camiseta para recaudar fondos que irán a las organizaciones Ascend Educational Fund, Immigrants Rising y Dream Big Nevada, que ayudan a estos jóvenes.

El cantante dijo que más que las políticas migratorias, con las cuales hay acuerdos y desacuerdos entre la gente, se trata de de la “forma”, de cómo se llevan a cabo estas políticas.

“A la gente hay que tratarla como personas”, enfatizó.

“Tu no puedes quitarle la dignidad a la gente, separar a los niños, meterlos en jaulas, tratarles como si fueran perros, eso, a una sociedad moderna y plena como es la sociedad norteamericana, debería dolerle las costuras”, se lamentó.

“Realmente eso te quita la dignidad como democracia y te quita la razón en cualquier cosa que quieras defender”, agregó el artista, que en EEUU iniciará el próximo miércoles su gira en Chicago (Illinois) y la terminará el próximo 5 de octubre en San José (California), para luego proseguirla en México hasta el 30 de noviembre.

Sobre los “dreamers”, Sanz recalcó que están en una “paradoja” porque “son chicos y chicas que en algún momento vinieron a este país, ni siquiera fue algo que decidieron ellos, pero que se criaron aquí, no conocen otro país, no conocen otra realidad, y sin haber cometido un delito están en una situación ilegal”.

“Esa es una de las cosas que sucede dentro de la complejidad de la inmigración, que tiene muchas aristas, muchos recovecos”, matizó.

Para el cantante se trata de una crisis mundial que obedece a “los desastres geopolíticos que se han hecho durante muchos años”, que “han llevado al caos a países que antes tenían un cierto equilibrio social y político y llevan a la hambruna a la gente y a la desesperación absoluta”.

Sanz, que publicó su más reciente último álbum en abril pasado, titulado “#ELDISCO”, se mostró por otro lado emocionado de volver a recorrer Estados Unidos después de nueve años de ausencia y, de paso, continuar con su activismo, el cual simplemente ve como “una necesidad” y una forma de “dejar una huella lo más bonita posible” utilizando la plataforma musical.

“Hoy en día todos tenemos que participar socialmente, hay cuestiones que son urgentes, como el medio ambiente, no debería ser tampoco una cuestión política, todo intentamos politizarlo, ponerlo en un lado o en otro, creo que debería haber cosas que deberían ser de todos”, indicó.

Lamentó la devastación en el Amazonas, las Islas Canarias, Siberia. “Se está quemando medio mundo, y ésta es la casa de mis hijos”, dijo.

“Quien niegue la importancia del cuidado de nuestro planeta, sencillamente me hace dudar de su inteligencia”, expresó el ganador de 3 premios Grammy y 17 Latin Grammy.

El español está feliz de cantar en Miami, Nueva York, San Diego, Houston, Dallas, Denver, entre otras ciudades, y de tener próximamente una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, que también está incluida en #LAGIRA, con un recital el 29 de septiembre próximo.

“Lo dan este año (la estrella), pero es en 2020 cuando la materializan. La verdad es algo muy bonito, esa ciudad me puso un día, ‘el día de Alejandro Sanz en Los Ángeles’ y ahora me honran con esa estrella”, recordó.

El compositor madrileño no quiso adelantar el nombre de artistas latinoamericanos que lo acompañarán por #LAGIRA,, que en su trecho español incluyó a Camila Cabello, Shakira, Luis Fonsi y Pablo Alborán, entre otros cantantes que se subieron al escenario en los cinco conciertos multitudinarios que ha dado este verano.

Sanz señaló además que le hace mucha ilusión poder tocar en todas esas ciudades estadounidenses y mexicanas, “míticas” y en las que han tocado “tantos artistas y músicos que eran de referencia cuando era pequeño”.