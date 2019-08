Nuevo embajador de USA en México ayudará a aprobar T-MEC

Tweet on Twitter

Share on Facebook

México, 20 ago (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró convencido de que el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, ayudará a que Washington ratifique el tratado comercial entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC).

“Nos importa que se resuelva lo de la aprobación del tratado de libre comercio, creo que el embajador va a ayudar en ese propósito. Porque nosotros vamos a tratar con mucho respeto” al ser un asunto del Congreso estadounidense, aseguró en su conferencia de prensa matutina sobre el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica.

Aseguró que tiene “información de que tanto demócratas como republicanos ven con buenos ojos que se ratifique este nuevo tratado” en el Congreso de Estados Unidos.

Landau llegó el pasado viernes a México, donde expresó su interés por fortalecer las relaciones entre las dos naciones pese a reconocer “retos”.

“Estados Unidos gana cuando hay un México próspero y estable, y México gana cuando hay un Estados Unidos próspero y estable”, apuntó el nuevo embajador desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Landau, que fue avalado como embajador para México por el Senado de Estados Unidos el pasado 1 de agosto, explicó en su breve mensaje a los medios que “obviamente hay retos” en la relación bilateral.

Este martes, López Obrador apuntó que Landau “es bien recibido” y su llegada servirá también para “mantener la relación de amistad, de cooperación, de respeto” con el país vecino.

“Que podamos evitar la confrontación y que no se fomente la xenofobia, que no se azuce en Estados Unidos para despertar racismo, maltrato, odio contra los mexicanos”, expresó.

Agregó que espera “que continúe así la relación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el director general de protocolo recibió las copias de las cartas credenciales del embajador designado de Estados Unidos en México, quien habrá de completar el trámite.

Posteriormente, Landau se reunió con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

López Obrador apuntó este martes que Landau es “bien recibido” y que está informado de la reunión que tuvieron él y Ebrard.

“Cuando (me) presente sus cartas credenciales como lo estoy haciendo con otros embajadores, vamos a tener oportunidad de platicar”, concluyó.

López Obrador recibió este lunes las cartas credenciales de los embajadores de Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Finlandia, India y Marruecos.