Combate Américas anuncia pelea por título inaugural de los pesos ligeros Rafa “Gifted” García Vs. Erick “Ghost Pepper” González

Los Ángeles – Combate Américas anunció su primera pelea por el título inaugural de pesos ligeros (155 libras), donde el invicto Rafa “Gifted” García (10-0) se enfrentará al contendiente Erick “Ghost Pepper” González (10-3), en lo que será el regreso de la franquicia a Mexicali, B.C., México, el viernes, 20 de septiembre, por televisión para Estados Unidos a través de Univisión (12 a.m. ET / PT) y TUDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT) desde el Auditorio del Estado.

Con precios desde MX $330, boletos para Combate Américas están a la venta en combateamericas.com/mexicali.

“Nuestra primera pelea por título mundial de pesos ligeros es un duelo entre dos de los más emocionantes y agresivos atletas jóvenes – Rafa García y Erick González – quienes se han ganado su lugar pulverizando la competencia en su división”, afirmó Campbell McLaren, CEO de Combate Américas.

El pupilo de la superestrella de las MMA, Cub Swanson, García de 24 años, oriundo de Mexicali, entrena en Palm Springs, California, y ha estado imparable como profesional, ganando nueve de sus 10 combates por (T)KO o sumisión.

En sus dos primeras participaciones de 2019, García, ranqueado como el peso ligero #1 de México, salió victorioso sobre Édgar Escarrega vía sumisión (Mata León) a los 1:07 del segundo asalto, el 8 de febrero. También doblegó al veterano Estevan “El Terrible” Payán vía sumisión (Mata León) en el primer asalto, el pasado 7 de junio.

González, de 27 años de edad, de Redondo Beach, California, se encuentra en medio de un año estandarte, tras una ardua y reñida victoria ante Won Sik Park por la vía de TKO (Puños) en el segundo asalto (2:25), después una guerra con “The Korean Gangster” con un memorable final en Los Ángeles, el 26 de abril.

González empezó el 2019 con una dominante victoria por TKO (Ground and pound) en el primer asalto (3:45) ante Alejandro “Pato” Martínez, en el evento de Combate Américas celebrado en Guadalajara, Jalisco, México, el 8 de marzo.

Peleas adicionales para el evento serán anunciadas pronto.

Puertas del Auditorio del Estado abrirán a las 6 p.m. para “Combate Baja”, y la primera pelea iniciará a las 7 p.m.