El puertorriqueño Andrés Pérez supo que era finalista 5 minutos antes de empezar

Lima (EFE).- El gimnasta puertorriqueño Andrés Josué Pérez llegó al Polideportivo Villa El Salvador como reserva de la final individual de los Juegos Panamericanos y terminó como el vigésimo mejor del continente.

Supo que iba a competir solo cinco minutos antes de hacerlo, cuando el mexicano Daniel Corral causó baja por una lesión en el hombro.

“Me enteré en la rotación seis del calentamiento, yo diría que como cinco minutos ante de la competencia”, comentó a Efe tras la final.

Andrés Pérez tuvo que meterse en faena apenas sin tiempo para pensarlo, aunque explicó que el cuerpo técnico de entrenadores “siempre deja claro que hay que estar preparado ante la posibilidad de que un atleta no compita y salga el reserva, como fue este caso”.

“Desgraciadamente puede ocurrir una lesión”, dijo.

Según el gimnasta, es “más difícil mental que físicamente” porque la rutina de entrenamiento es la misma que cuando se compite.

“Pero no sabía en qué evento iba a comenzar, mi compañero estaba en otro, tuve que ponerme al día”, indicó.

No es fácil saber, dijo, si hubiera mejorado esa vigésima plaza de haber estado desde el principio concentrado para competir.

“No estoy para excusas, siempre tengo que estar preparado, sea suplente o no”, insistió.

Cometió “unos cuantos fallos que, obviamente, uno no quiere que salgan”, pero agradeció la experiencia de competir con los mejores, entre ellos los brasileños que dominaron la final.

“Definitivamente hicieron un show ahí fuera”, apuntó.