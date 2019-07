Cantante Bad Bunny viajará a P.Rico a unirse a las protestas por escándalo

San Juan, 15 jul (EFEUSA).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny viajará a Puerto Rico para unirse a las protestas que se suceden en San Juan para pedir la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, enfrascado en un escándalo político por la difusión del contenido de un chat privado.

Se trata de un chat en el que junto a asesores y miembros de su gabinete, insultan, realizan comentarios sexistas, despectivos y homofóbicos hacia periodistas, líderes de la oposición y de su propio partido.

“Voy a bajar pa’ la isla y me gustaría verlos conmigo y con los que ya salieron pa’ la calle!! Esta gente piensa que tenemos miedo y vamos a demostrarle que están bien equivocados!! Vamos pa’ encima puñeta!!!”, afirma en su cuenta de la red social Twitter.

A su vez, asegura que cree “fielmente en el perdón, pero una cosa es perdonar y otra es dejarnos pisotear y engañar una y otra vez!! Se acabo el cabrçón chiste! Está generación hará la diferencia! Nosotros no nos vamos a dejar!!”, agregó.

Por otro lado, el dramaturgo y cantante de origen puertorriqueño, Lin Manuel Miranda, se refiere a parte del contenido del chat en el que se habla de que por razones de seguridad la puesta en escena de su musical “Hamilton” se pasó del teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) al Centro de Bellas Artes en el sector Santurce de San Juan.

En el chat se alegran de que se cancelara la obra en la UPR.

“En una isla que necesita tanto trabajo, es francamente patético leer que el gobernador y sus amigos de fraternidad estén haciendo parecer que son los héroes en una película en la cual ni siquiera tuvieron parte. Nos trasladamos por razones de seguridad y ellos querían llevarse el crédito por ello. Patético”, dijo en Twitter Miranda.

Además asevera que las “mentiras” en el chat sobre “Hamilton “son una subtrama en una mucha mayor que muestra un dijo muy grave de como opera esta administración”.

Por último, asevera que desde la dirección del musical “hicimos lo que nos propusimos: recaudamos 15 millones para las artes en la isla, le dimos un impulso a la economía del turismo y reconstruimos el teatro de la UPR. Mientras el gobernador y sus amigos tratan de llevarse el mérito en su triste y pequeño chat”.

El rapero puertorriqueño René Pérez, Residente, se unió este sábado a las voces que solicitan la renuncia del gobernador de Puerto Rico.

“Este gobierno ya perdió el respeto de todo un país. Si no renuncia lo vamos a sacar”, expresó el músico en un comunicado.

“Toda la gente que llevaba manifestándose en las calles que este mismo gobierno criticó tenían la razón”, aseveró.

Ricky Martin también mostró su indignación y pidió la dimisión de Rosselló en otro comunicado difundido el sábado.

“Las expresiones compartidas en un chat por parte del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y coreadas por otros funcionarios públicos, en lo que a todas luces era una discusión de sus ejecutorias en el Gobierno y no de asuntos privados como se intenta dejar ver, es completamente repudiable”, dijo.

Pide a Rosselló que haga un acto de verdadera generosidad, “valía y amor por Puerto Rico y ceda su cargo a otra persona con la sabiduría y liderazgo de dirigir nuestro destino como pueblo”.