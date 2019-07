Patrulla Estatal de Washington acumula una flota de 111 drones

En el lapso de unos pocos años, la Patrulla del Estado de Washington ha construido una flota de más de 100 drones. La patrulla de Washington dice que sus pequeños drones se usan para investigaciones de choques, no para vigilancia.

El Sargento Clint Thomas, detective de la WSP, dijo que aproximadamente 100 policías estatales y detectives de todo Washington ahora están entrenados para volar drones equipados con cámara, también conocidos como UAV, vehículos aéreos no tripulados.

Thomas dijo que la patrulla ha adquirido 111 aviones no tripulados fabricados por DJI, algunos de los cuales son modelos de consumo de gama alta. Otros son un modelo de empresa comercial más robusto. El estado puede mejorar y ampliar aún más su flota con una nueva infusión de efectivo recientemente aprobada por la legislatura estatal.

Thomas dijo que su agencia limita el uso de los drones por control remoto en el cielo a casi un solo trabajo: documentar accidentes graves y escenas de víctimas.

“Estamos haciendo una gran diferencia en el tiempo que tomamos para documentar esa escena y despejar el camino”, dijo Thomas en una entrevista en Tacoma. “Es un poco más de trabajo en la parte de atrás de la oficina, armado a través del software, pero está ahorrando mucho tiempo en la carretera. Esa fue la fuerza motriz: ahorrar tiempo en las autopistas, obtener esas Se aclaró para que el tráfico se moviera de nuevo “.

Thomas dijo que una escena compacta de colisión de dos autos se puede mapear en diez minutos con un avión no tripulado en comparación con una media hora a una hora usando métodos tradicionales como una cinta métrica, marcas de tiza o un escáner láser.