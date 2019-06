Seattle compra terreno por $800,000 para permitir el acceso a la playa pública

Tweet on Twitter

SEATTLE – Seattle Parks and Recreation ha restaurado el acceso público a una playa al final de la calle en el Lago Washington después de una lucha de años sobre la propiedad.

El sitio, conocido como NE 130th Beach, está ubicado en 13000 Riviera Place Northeast en el vecindario de Lake City. La pequeña parcela de tierra ha sido utilizada por la comunidad como un parque público y acceso al lago Washington durante más de un siglo, según el departamento de parques.

Sin embargo, se encontró que la tierra no era de propiedad pública en 2013.

El Ayuntamiento de Seattle autorizó la adquisición de la propiedad en 2015, y la ciudad inició un proceso de condena en 2016. El departamento de parques finalizó la compra de la propiedad el mes pasado.

La ciudad de Seattle pagó $ 800,000 para la parcela de 60 pies de ancho a dos propietarios vecinos, informa The Seattle Times.