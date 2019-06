Willian llega a Brasil y confía en el apoyo de la hinchada para ganar la Copa América

Tweet on Twitter

Sao Paulo (Brasil), 8 jun (EFE).- Willian, media punta del Chelsea inglés, llegó este sábado a Brasil tras ser convocado la víspera por el seleccionador, Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’, en sustitución de Neymar para disputar la Copa América y confía en el apoyo de la hinchada para conquistar el título en casa.

“Defender la selección en cualquier parte del mundo es siempre especial, pero en Brasil lo es más todavía porque el hincha está cerca. Sentir ese cariño y el apoyo va a ser fundamental para conseguir el título”, sostuvo el jugador, en declaraciones recogidas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Wllian, de 30 años, llegó a Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, donde la Canarinha está concentrada de cara al partido que disputará este domingo frente a Honduras, el último amistoso previo a la Copa América, que comienza el próximo 14 de junio en Brasil.

Willian usará el dorsal número 10, originalmente de Neymar, que se perderá el torneo tras sufrir una lesión en el tobillo derecho en el partido amistoso del miércoles que Brasil ganó por 2-0 a Catar en Brasilia.

El jugador del Chjelsea aseguró que está “muy orgulloso” y espera tener la oportunidad de “hacer lo mejor dentro del campo”.

“Estoy muy feliz, es un momento único, siempre es bueno poder vestir la camiseta de la selección, servir a la selección brasileña. Cuando recibí la llamada, un mensaje primero y después la llamada, me dio ese frío en la barriga, como si fuere la primera convocatoria. No lo pensé dos veces”, señaló.