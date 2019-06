Kepa: “Hazard es uno de los mejores del mundo”

Las Rozas (Madrid), 5 jun (EFE).- Kepa Arrizabalaga, portero español del Chelsea, no desveló nada sobre Eden Hazard y su inminente traspaso al Real Madrid, pero aseguró que el centrocampista belga “es uno de los mejores del mundo”.

No dio Kepa ninguna pista al ser preguntado por Hazard, por si su compañero del Chelsea se despidió en el vestuario tras su último partido y con la conquista de la Liga Europa. El portero se limitó a lanzar elogios a un jugador que está a un paso de firmar por el Real Madrid.

“Es una cosa que no me compete, solo puedo decir que es jugador del Chelsea y es un grandísimo jugador, una gran persona”, aseguró.

“Es un futbolista que sería titular en cualquier equipo del mundo porque es uno de los mejores del mundo hoy en día”, añadió.