Latinos diabéticos en USA, con más riesgo de no seguir instrucciones médicas

Los Ángeles, 4 jun (EFEUSA).- Los adultos latinos con diabetes tienen menos probabilidades de seguir correctamente las instrucciones de su médico y tomar sus medicamentos, algo que aumenta el riesgo de muerte, según reveló este martes un estudio de la Universidad del Sur de California (USC).

Bajo el título “Evaluación de las barreras a la adherencia a la medicación entre los latinos con diabetes: un estudio colateral”, el reporte se realizó con pacientes diabéticos de cuatro clínicas de Los Ángeles que se identificaron como latinos, hispanos o chicanos.

La investigación advierte que a los pacientes latinos se les dificulta entender para qué sirven los medicamentos y cómo dar seguimiento adecuado de la cantidad que han tomado.

También recalca que los adultos hispanos con diabetes sienten que toman muchos medicamentos para controlar la enfermedad.

Los investigadores se concentraron en estudiar la “adherencia a los medicamentos”, un término usado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para definir el grado de comportamiento de los pacientes con respecto a las recomendaciones de los médicos.

“Obtener las perspectivas de los pacientes es clave para encontrar soluciones que ayuden a mejorar la adherencia a la medicación y los resultados de salud de esta comunidad”, dijo la investigadora y autora principal del estudio, Andrea Bañuelos Mota.

Por su parte, Jo Marie Reilly, profesora de Medicina en USC, asegura que los resultados de este estudio “crean conciencia sobre las barreras de lenguaje y alfabetización que enfrentan nuestras comunidades de inmigrantes”, y que es necesario abordar el problema.

Se destaca asimismo que medidas simples, como dar pequeños contenedores para distribuir las pastillas a pacientes, podrían hacer la diferencia entre que tomen o no el medicamento.

Dentro de las recomendaciones también está ayudar a los familiares a entender el régimen de medicamentos y hacer que los pacientes asistan a sesiones educativas semanales sobre cómo controlar la enfermedad y realizar cambios de vida.

En Estados Unidos, los adultos latinos tienen tasas más altas de diabetes (12,8 %) que los no latinos (7,6 %); además, sus probabilidades de tener un pobre control glucémico son mayores.

Con estos riesgos y el mal manejo de las recomendaciones médicas se estaría elevando el riesgo de amputaciones y de muerte en estos pacientes.

Un análisis de Kaiser Health News, en California, reveló que entre 2011 y 2017 se realizaron más de 82.000 amputaciones entre personas diabéticas.

Los pacientes afroamericanos y latinos tenían más del doble de probabilidades que los blancos no hispanos de someterse a amputaciones relacionadas con la diabetes.