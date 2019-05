Por Horacio Ahumada

Cada dia la situación política, militar y civil en Venezuela se ve mas complicada y como un barril sin fondo, ya que, por un lado Nicolas Maduro con su Chavismo y su gobierno socialista respaldado por Cuba, China y Rusia, porque inmediatamente se ve el apoyo y el permiso que el gobierno de Maduro les otorga a estos sus aliados, muy en contra con Guaidó quien se presenta como el presidente oficial de este país quien se siente respaldado por Europa y América, sobretodo se dice que es un representante de Estados Unidos.

Es por ello, el título de esta columna donde pongo el título de “Venezuela podría dividirse” en un futuro no muy lejano y la razón de dividirse es porque las grandes potencias están más interesadas en su petróleo, que dicho sea de paso Venezuela al parecer cuenta con los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo, he ahí su verdadero interés y no en la gente, de tal manera que si la gente en Venezuela no logra ponerse de acuerdo, dejarán que la violencia haga su trabajo entre los mismos ciudadanos venezolanos, para luego una vez revuelta el agua vienen los pescadores socialistas y capitalistas a aprovecharse de la situación y es entonces cuando vendrían las intervenciones, pero para no derramar sangre ellos mismos se ponen de acuerdo en repartirse Venezuela mitad y mitad.

No sé qué nombre le darían, si Venezuela del Norte, del Sur, del Este, del Oeste, Occidental, Oriental, la verdad no lo sé, eso lo decidirían los grandes países que controlarían me imagino el 50% cada uno la economía con las exportaciones e importaciones que darían la paz y las economías a los muy ya sufridos venezolanos. Ahora vendrían las decisiones de los mismos ciudadanos para escoger irse con Maduro y los Rusos-Chinos-Cubanos o irse con Los Capitalistas USA-Unión Europa, pero no tengo ni la menor idea de cómo organizarían geográficamente a estas dos tipos de poblaciones. No crean que esto lo estoy inventando ya la historia lo ha dictado como se ven los casos de Corea del Norte y Corea del Sur, Vietnam, Alemania del Este y del Oeste este último como resultado de la II guerra mundial.

A veces me pongo a pensar si esto es lo correcto, porque veo muchísimo la diferencia entre dos regímenes de gobierno como los de Coreas, y pudiera ser la trampa que se está preparando a los venezolanos por parte de quienes dominan los intereses mundiales y que a la vez se tienen mucho respeto y sobre todo conveniencias económicas, al fin que petróleo hay para tirar para arriba. Ahora rémoras como Cuba no va a dejar ir tan fácilmente los millones y millones de barriles de petróleos que recibe totalmente gratis por orden del finado Hugo Chávez. Ahora viendo la situación actual, realmente no alcanzo a ver el final de túnel presente, cada día la situación está peor y peor para nuestros amigos venezolanos, la única duda que me queda es saber si les darán la oportunidad de escoger a qué lado se irían. GRACIAS.