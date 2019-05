California podría usar secreto de confesión como denuncia de abuso infantil

Los Ángeles, 21 may (EFEUSA).- El secreto de confesión, un principio esencial de ese sacramento para los católicos, está en peligro por una propuesta de ley en California que podría ser llevada a votación desde este martes y que obligaría a los sacerdotes a denunciar casos de abuso infantil.

Presentado por el senador demócrata Jerry Hill, el proyecto de ley SB 360 obligaría a los sacerdotes a denunciar ante las autoridades cuando reciban información en confesión de un caso de abuso infantil.

La Iglesia Católica pidió a los legisladores de California que respeten el derecho a la libertad religiosa, aún después de que un comité de la legislatura modificara la propuesta para incluir confesiones sólo de sacerdotes y empleados de la iglesia.

Según explicó a Efe el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, a pesar de la modificación del Comité de Apropiaciones del Senado, la propuesta viola “el espacio sagrado” de la confesión personal y secreta.

La iniciativa “todavía niega la santidad de la confesión a todos los sacerdotes del estado y a miles de católicos que trabajan con sacerdotes en parroquias y otras agencias de la Iglesia y ministerios”, advirtió el arzobispo angelino.

Para el sacerdote dominico y abogado canónico padre Pius Pietrzyk, la iniciativa no solo ataca la confesión católica, sino también a otras comunicaciones bajo reserva de otras religiones, todas protegidas por la constitución.

“El privilegio (del secreto de la confesión) está enraizado en el mandato constitucional de no prohibir el libre ejercicio de la religión”, escribió Pietrzyk en un artículo obtenido por Efe.

El arzobispo Gómez, líder espiritual de la arquidiócesis más grande del país y actual vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), urgió a los legisladores a que continúen el trabajo conjunto que proteja a los menores, pero que no vaya contra la integridad del sacramento.

“Como comunidad católica, continuamos trabajando con los legisladores para un proyecto de ley que realmente promueva nuestros objetivos compartidos de combatir el flagelo del abuso sexual infantil en nuestra sociedad”, sostuvo Gómez.

La medida SB 360 recibió la aprobación del Comité de Seguridad Pública del Senado el 2 de abril pasado y del Comité de Apropiaciones el 16 de mayo, luego de ser enmendada.

Con esto por delante, la presentación ante el pleno del Senado está programada para cualquier momento a partir de este martes.