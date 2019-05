Los casos de sarampión siguen subiendo en EEUU y se acercan a cifras de 1994

Tweet on Twitter

Miami, 13 may (EFEUSA).- Los casos de sarampión en el país siguen subiendo y ya hay 839 confirmados en un total de 23 estados, cifras que se aproximan a las registradas hace 25 años, informaron este lunes los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Las autoridades sanitarias alertaron de que la incidencia de esta enfermedad contagiosa sigue subiendo, después de los 704 casos reportados a finales de abril pasado.

Entre el 1 de enero y el 10 de mayo se confirmaron 839 casos individuales, lo que supone un aumento de 75 desde la semana anterior.

Esta es la mayor cantidad de casos notificados en el país desde que se consideró erradicado el sarampión en el año 2000 y los 963 casos en todo el año 1994.

Los 839 casos confirmados se registraron en poco más de cinco meses, por lo que es posible que se superen las cifras de 1994 si se mantiene la tendencia de contagios.

Los estados que han notificado casos a los CDC son Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Misuri, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Texas, Tennessee y Washington.

Los responsables de los CDC instan a la población a vacunarse contra esta enfermedad, así como contra las paperas y la rubéola.

De acuerdo con los CDC, el brote actual se originó en personas no vacunadas que se infectaron en el extranjero y regresaron al país, donde puede propagarse cuando llega a una comunidad con un amplio número de personas sin vacunar.

Estos casos están vinculados a personas que trajeron el sarampión de otros países como Israel, Ucrania y Filipinas, donde hay grandes brotes de sarampión.

Es por ello que las autoridades están enfatizando la necesidad de vacunarse en caso de que se planee salir de los Estados Unidos, en especial conforme se acercan las vacaciones de verano.

La mayoría de los contagios se han dado en tres brotes: dos en el estado de Nueva York y otro en el estado de Washington.

Cerca del 1,3 % de los niños menores de dos años en Estados Unidos no están vacunados contra el sarampión, de acuerdo con cifras de los CDC.

Los síntomas más comunes del sarampión son fiebre alta, tos, moqueo, ojos enrojecidos y llorosos, y sarpullido que aparece 3 a 5 días después de que empiezan los síntomas.

En 2018, EE.UU. registró 17 brotes de sarampión para un total de 372 casos, de los cuales 82 contagios se produjeron fuera del país, lo que supuso la mayor cifra desde que esta enfermedad se erradicó en el 2000.