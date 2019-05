Juez ordena papeletas en español en condados de Florida con comunidad boricua

Miami, 13 may (EFEUSA).- Un juez de EE.UU. ordenó a 32 de los 67 condados de Florida que proporcione papeletas en español a partir de las primarias presidenciales de 2020, en gran parte debido a la gran población de puertorriqueños en el centro del estado, según documentos judiciales a los que Efe tuvo acceso este lunes.

La decisión es considerada una victoria de grupos civiles que demandaron al Gobierno de Florida en 2018, entre ellos LatinoJustice PRLDEF (LJP), Faith in Florida, Hispanic Federation, Mi Familia Vota Education Fund, UnidosUS y Vamos4PR, a nombre de una boricua, Marta Rivera Madera.

“La orden llegó en un caso centrado en los votantes puertorriqueños y en parte de la Ley federal de Derechos Electorales dirigida a las personas que se educaron en escuelas donde el idioma predominante no era el inglés”, manifestó el juez federal Mark Walker en el fallo.

Las organizaciones latinas habían demandado a la Secretaría de Estado estatal por no proveer papeletas y ayuda electoral en español para la creciente población puertorriqueña que se ha establecido en el centro del estado y supera ya los 1,2 millones.

“La orden de la corte asegura el derecho fundamental a votar para nuestros ciudadanos puertorriqueños-americanos en Florida”, expresó Esperanza Segarra, directiva de LJP.

El juez enfatizó que la orden, “no opcional”, requiere además que los 32 condados brinden cualquier asistencia adicional que requieran los ciudadanos de habla hispana a partir de las primarias presidenciales de marzo de 2020.

“El secretario (de Estado de Florida, Laurel M. Lee) adjuntará esta orden en sus directivas a los 32 supervisores de elecciones en los 32 condados”, precisa el juez en el documento judicial al que tuvo acceso Efe.

“Los votantes que han sido educados en Puerto Rico presentan esta demanda para hacer cumplir las disposiciones claras del Artículo 4 (e) de la Ley de Derechos de Votación”, explicó el juez.

El Tribunal garantiza con su orden “el cumplimiento de las claras directrices del Congreso” establecidas hace 54 años en la Ley Federal Electoral.

En septiembre pasado Walker ya había exigido al Gobierno de Florida proveer material e información electoral (no papeletas) en español en 32 condados con población boricua para garantizar su derecho al voto en las elecciones legislativas de noviembre pasado.

En septiembre el juez instó al Gobierno de Florida a supervisar y administrar todas “las leyes electorales, no solo algunas leyes electorales”, lo que incluye papeletas bilingües.

“Es notable que se necesita una coalición de organizaciones e individuos con derecho a voto para demandar ante un tribunal federal para buscar un cumplimiento mínimo con el lenguaje sencillo de una venerable ley”, se lamentó entonces el juez Walker.

Indicó que el Gobernador del estado y la Secretaría de Estado deben iniciar un proceso de reglamentación para garantizar el cumplimiento de esta ley “con décadas de existencia”.

El desconocimiento del idioma inglés aparece en primer lugar en la lista de las dificultades que enfrentan los boricuas en Florida, evidenció en 2018 un estudio de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y la Alianza Puertorriqueña de Florida.

Muchos de ellos llegaron a Florida tras el azote en 2017 del huracán María, y se reubicaron en el centro del estado, región con gran presencia de boricuas, que llegaron huyendo de la crisis fiscal de los últimos años.

Los condados son Alachua, Bay, Brevard, Charlotte, Citrus, Clay, Columbia, Duval, Escambia, Flagler, Hernando, Highlands, Indian River, Jackson, Lake, Leon, Levy, Manatee, Marion, Martin, Monroe, Okaloosa, Okeechobee, Pasco, Putnam, St. Johns, St. Lucie, Santa Rosa, Sarasota, Sumter, Taylor y Wakulla.