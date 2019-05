Detectan brote de varicela en albergue para migrantes en noroeste de México

Tijuana (EFE).- Once casos de varicela en etapa final fueron detectados en migrantes centroamericanos en el albergue “Alfa y Omega” de Mexicali, en el noroccidental estado mexicano de Baja California, informaron autoridades de salud.

“La varicela es común en la infancia y lamentablemente las personas que vienen de Centroamérica son propensas a contraerla”, dijo a la prensa el jefe de Epidemiología del Instituto de Servicios de Salud Pública del estado, Efrén Zazueta.

El funcionario precisó que los afectados son dos niños y una niña de 1 a 4 años de edad; tres niños y una niña de 5 a 14 años; dos más de 15 a 24, y dos adultos entre 24 y 44 años de edad, los cuales, dijo, ya habían pasado la etapa infecciosa.

Narró que el reporte de probabilidad de varicela en el albergue se recibió el 3 de mayo, por lo que de inmediato un equipo de epidemiología se trasladó al lugar para realizar una revisión.

Una vez comprobado y estudiado el brote, se aisló a las personas infectadas y se capacitó al personal de “Alfa y Omega”, así como a los residentes, para que sepan cómo reaccionar ante estos casos.

Explicó que la varicela puede durar hasta catorce días y no puede afectar a personas que ya la padecieron, y destacó que lamentablemente en Centroamérica es escasa la vacuna para evitar la enfermedad.

También descartó que el contagio se haya dado por contacto con bajacalifornianos.

Zazueta recordó que en el municipio de Tijuana se detectaron 13 casos de varicela en diciembre de 2018 en albergues adaptados para los centroamericanos que ahora están dispersos en la frontera, en un caso que no pasó a mayores y fue controlado a tiempo.

Migrantes centroamericanos han estado llegando a Baja California de manera masiva desde noviembre de 2018 en un intento por obtener una visa humanitaria por parte del Gobierno de Estados Unidos. Muchos de ellos, al no haber conseguido su objetivo, han optado por vivir en México.

Una de las principales quejas de los bajacalifornianos se refiere al contagio de enfermedades que pudieran darse por la llegada de migrantes, pues también en los albergues carecen de atención médica por parte de las instituciones.

La varicela es una infección viral que provoca una erupción cutánea con picazón y pequeñas ampollas. Es un padecimiento contagioso y se presenta normalmente antes de la etapa adulta.

Los principales síntoma son fiebre, pérdida de apetito, dolor de cabeza, cansancio y, en etapas avanzadas, bultos rojos en la piel, pequeñas ampollas y costras que cubren las ampollas después de reventar.