Julio César Chávez volverá al ring en apoyo a damnificados de Culiacán

Querétaro, 8 Feb (Notimex).- Tras sumar más de una década en el retiro, Julio César Chávez, la máxima leyenda del boxeo en México, confirmó que regresará al ring en apoyo a los damnificados por la tormenta 19-E, que en septiembre de 2018 ocasionó severas inundaciones en Culiacán, Sinaloa.

Fue el 18 de enero pasado cuando el ex pugilista hizo el anuncio a través de sus redes sociales, pues dijo que a partir de ese momento buscaría a un rival para llevar a cabo una pelea de exhibición de tres “rounds”.

A los pocos minutos, su compatriota Óscar de la Hoya respondió que él se apuntaba como retador, por lo que causó revuelo entre los aficionados del deporte. Sin embargo, Julio César Chávez aseguró que nadie está confirmado.

“Todavía ando buscando rival, a ver quién se anima. Si lo hago será para algo benéfico, porque quiero apoyar a los damnificados que perdieron su casa en Culiacán, estoy en eso. Ahorita tengo mucho trabajo, pero pronto les voy a dar noticias”, comentó el ídolo.

La próxima semana se llevará a cabo la presentación del libro “Julio César Chávez. La verdadera historia”, escrito por Rodolfo Chávez y Javier Cubedo, e informó que también está próxima la filmación de una película inspirada en él.

“Les quiero dar una noticia muy buena. Ahí viene mi película, nomás les digo. Ojalá la dirija alguno de ellos (Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu o Guillermo del Toro)”, expresó sin ofrecer mayores detalles.

“Mi mejor pelea ha sido abajo del ring, haber dejado el alcohol y todos esos malos hábitos que me llevaron a caer y tocar fondo. Todo lo bueno, lo malo y lo feo va a salir en la película”.

Julio César Chávez se encuentra en esta ciudad debido a que, en una plaza comercial, inauguró el cuarto gimnasio JC Chávez Boxing Studio donde se llevarán a cabo entrenamientos para jóvenes interesados en el boxeo. Incluso él, de manera ocasional, estará impartiendo algunas clases.

“De alguna u otra forma, los jóvenes siempre han estado motivados conmigo, ya sea por mi trayectoria o porque ven mis peleas por YouTube o la televisión. Me piden consejo y también que los entrene. Vamos a venir a dar clases aquí”, indicó a Notimex en entrevista.

Acompañado de sus socios y al recorrer cada rincón del salón de entrenamiento “El César del boxeo”, externó que son muchos sentimientos encontrados.

“Siento nostalgia, porque al estar aquí recuerdas cómo empezaste a prepararte con esa ilusión de ser el campeón del mundo. Al ver estos costales como que se viene el recuerdo de cuando inicié”, subrayó.

A su llegada al JC Chávez Studio, el ex boxeador fue recibido con entusiasmo de parte de sus seguidores. Causó gran tumulto entre la gente que a toda costa buscaba la oportunidad de tomarse una foto con él o que les autografiara un guante.

Distinguido siempre por su humildad y sencillez ante la gente, el “Gran Campeón Mexicano”, también conocido como el “Sr. Nocaut”, accedió amable y sonriente a todas las peticiones.

“Me siento muy contento por estar en Querétaro, la gente me ha recibido con mucho cariño y afecto. Espero que vengan para que saquen su frustración, su mala energía y vengan a quemar muchas calorías. Que Dios los bendiga a todos y cuídense”, expresó ante los invitados luego de cortar el listón inaugural.

En charla con la prensa, expresó su agradecimiento por aquellos que lo siguen queriendo y apoyando en su carrera, “aceptándome tal como soy”. Informó que, en los próximos días, se abrirá un nuevo gimnasio en Monterrey, Nuevo León, y otros más en diversas ciudades del país.

“Todo ha sido gracias a mi recuperación. Siempre lo voy a decir y a sostener, porque gracias a ello, todo han sido puras bendiciones de la gente. Me llega mucho trabajo y lo más importante es seguir ayudando a la gente con problemas de alcohol y drogadicción”.

JC lamentó que ese “cáncer” día con día avance más. “Cada vez salen drogas más potentes y (los adictos) llegan a las clínicas con daños irreversibles, pero Dios es muy grande y gracias al tratamiento que tenemos, los pacientes se van recuperando y van creyendo en ellos mismos, en Dios”.

Hace dos años, Julio César Chávez se comprometió con Gabriel Moreno Bernat, nieto de Mario Moreno “Cantinflas”, para ayudarlo en su rehabilitación de las drogas, a través de su clínica Baja del Sol. Aseguró que hasta el momento todo avanza bien, pero hace poco les dio un susto.

“El ‘Cantinflitas’ se nos puso muy grave, estuvo con vómito y se le abrió una úlcera, vomitó mucha sangre. Llegó con cuatro de hemoglobina y los doctores estaban muy preocupados porque ya mero se nos iba. Lo querían operar, pero fue negligencia de los doctores, sólo querían sacarnos dinero.

“Si se hubiera hecho, no habría aguantado la operación. Lo sacamos de ahí y lo llevamos al Seguro, el gobernador nos hizo el favor. Ahora está muy bien el ‘Cantinflitas’, ya está sumamente recuperado y muy tranquilo”.

Aunque no especificó la causa del malestar de Gabriel, Julio César comentó que es un joven con muchas deficiencias renales.

“Está muy delicado, come muy mal, es malo para comer. Aparte es el cigarro, pues fuma igual que yo, aunque ya lo voy a dejar”.

El campeón también habló del cantante y conductor Jorge Muñiz con respecto a una supuesta adicción al alcohol.

“Mi compadre Jorge Muñiz es muy sacatón. He platicado con mi comadre Mina y fui a verlo. Aceptó que iría a la clínica, pero me dio atole con el dedo, me engañó, me traicionó, es un mentiroso mi compadre. Lo voy a agarrar y lo voy a llevar a fuerzas”.

Finalmente, del cantante Alejandro Fernández también dijo que lo apoyaría si es que quiere. Esto luego de las imágenes que trascendieron durante esta semana en una de las actuaciones que “El Potrillo” ofreció en un palenque.

“Yo apoyo a todo el que quiera recuperarse, pero no me puedo meter en la vida de otras personas. Alejandro es muy amigo mío, lo quiero mucho y a don Vicente Fernández no lo quiero, lo amo, es muy amigo mío. Si me piden ayuda, con todo gusto”, concluyó.