Guardia Costera suspende, tras 24 horas, búsqueda de tripulante de crucero

Miami, 25 ene (EFEUSA).- La Guardia Costera suspendió hoy la búsqueda de un tripulante del crucero “Majesty of the Seas” que aparentemente cayó por la borda este jueves a unas 37 millas de la ensenada de Hillsboro, en el sureste de Florida, indicó esta institución.

“Hemos estado en contacto con la familia del miembro de la tripulación durante nuestros esfuerzos de búsqueda y sabemos que este es un momento muy difícil y doloroso para ellos”, dijo el comandante Jason Aleksak, jefe del Sector Miami de los guardacostas.

Aleksak señaló que “suspender una búsqueda (de personas) es una de las decisiones más difíciles que tenemos que tomar y nunca se toma a la ligera”.

Los guardacostas de Miami fueron alertados en la madrugada de este jueves de la aparente caída por la borda del citado crucero de un miembro de la tripulación de 26 años.

Los equipos que participaron en la operación de búsqueda rastrearon por mar y aire durante 24 horas más de 1.388 pies cuadrados.

En diciembre pasado, la Guardia Costera suspendió también la búsqueda de un tripulante de nacionalidad británica que supuestamente cayó por la borda del crucero “Harmony of the Seas” al noroeste de Aguadilla (Puerto Rico).

En este caso los equipos que participaron en la operación estuvieron rastreando la zona durante 83 horas.

