El Senado frena ley para reabrir Departamento de Seguridad Nacional

Washington, 18 ene (EFEUSA).- El liderazgo republicanos del Senado bloqueó hoy un proyecto de ley que tenía como objetivo reabrir temporalmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés), que lleva parcialmente paralizado desde el pasado 22 de diciembre debido al cierre de la Administración.

El senador demócrata Tim Kaine, representante por Virginia, solicitó poner a debate una propuesta legislativa ya aprobada en la Cámara Baja que financiaría ese departamento hasta el próximo 8 de febrero.

Sin embargo, el legislador republicano James Lankford se opuso a esa solicitud “en nombre del líder de la mayoría”, en referencia al dirigente de su partido en la Cámara Alta, Mitch McConnell.

Esta es la tercera vez que McConnell bloquea un proyecto de ley para reabrir temporalmente el DHS desde el inicio del cierre administrativo parcial hace 28 días.

El líder republicano también frenó una propuesta demócrata que constaba de seis proyectos de ley para financiar durante todo el año 2019 a cerca del 25 % de la Administración, que está actualmente clausurada.

McConnell ha defendido en las últimas semanas que someterá a debate en el Senado proyectos de ley que el presidente, Donald Trump, no pretenda firmar y convertir en legislación.

No obstante, los demócratas están tratando de ejercer presión sobre el líder republicano al intentar debatir en el hemiciclo otras propuestas legislativas que han sido aprobadas por la Cámara Baja, de mayoría demócrata.

“Si el tema en disputa es la seguridad fronteriza, ¿por qué castigar a las mismas personas que brindan esa seguridad? ¿Cómo ayuda a promover la seguridad y protección y no pagar a los agentes de la patrulla fronteriza encargados de eso?”, preguntó Kaine al solicitar que se estudie la legislación.

Bajo las reglas del Senado, cualquier senador puede intentar forzar una votación o aprobar un proyecto de ley, pero cualquier otro puede bloquearlos de la misma manera.

Las conversaciones sobre la construcción del muro entre el liderazgo demócrata del Congreso y Trump no han avanzado en las últimas fechas y se espera que el cierre dure varias semanas más, como mínimo.

En concreto, la parálisis afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia; así como a decenas de parques nacionales, que suelen ser una gran atracción turística.

El bloqueo también perjudica a 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales, que no cobrarán mientras permanezca cerrado el Gobierno y están a expensas de la aprobación de un nuevo presupuesto.

