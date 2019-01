Cierre de Gobierno se prolonga con Trump y demócratas en orillas opuestas

Washington, 4 ene (EFEUSA).- Los intentos del presidente Donald Trump y los demócratas de acercar posiciones para reabrir la Administración gubernamental naufragaron, mientras el cierre completa ya 14 días y amenaza con extenderse “meses o incluso años”.

Aunque las posiciones parecieron no ceder, Trump describió como “muy productiva” la reunión que sostuvo este viernes en la Casa Blanca con la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

“Estamos en el mismo camino, queremos reabrir la Administración”, dijo Trump a los periodistas, pero, a renglón seguido, amenazó con declarar una emergencia nacional para ordenar la construcción del muro en la frontera con México, el punto de discordia con los demócratas en las discusiones del presupuesto.

“Podemos declarar una emergencia nacional y construirlo muy rápidamente. (…) No lo he hecho, pero quizás lo haga. Pero si podemos hacerlo a través de una negociación, lo vamos a intentar”, argumentó.

Trump reclama que el proyecto de presupuestos incluya una partida de más de 5.000 millones de dólares para financiar el muro, lo cual ha sido rechazado por los demócratas que desde este jueves ostentan la mayoría en la Cámara de Representantes.

“Hemos explicado que lo que necesitamos son 5.600 millones de dólares. Estamos hablando de seguridad nacional, no es un juego. (…) No vamos a abrir el Gobierno hasta que este problema esté resuelto”, insistió el mandatario.

Al comparecer ante los periodistas, sopesó la idea de construir una “poderosa estructura de metal” como alternativa a un muro de hormigón, aunque no dio más detalles al respecto.

El gobernante anunció que ha designado un grupo de trabajo y que se reunirán durante el fin de semana para determinar los pasos a seguir con respecto a la frontera.

Desde la otra orilla, los líderes demócratas del Congreso advirtieron que el presidente amenazó durante el encuentro con que el cierre de la Administración puede durar “meses o incluso años”.

“Le dijimos al presidente que necesitamos un Gobierno abierto, él se resistió. De hecho, dijo que mantendría la Administración cerrada durante mucho tiempo, meses o incluso años”, apuntó Schumer a la salida de la cita en la Casa Blanca.

Trump confirmó que sí hizo esa afirmación a los demócratas, aunque dijo que espera que pueda alcanzar un pacto para reabrir la Administración “en los próximos días”

La Administración gubernamental está parcialmente cerrada desde el pasado 22 de diciembre debido a que la negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso se mantiene estancada por la financiación del muro.

Se trata del tercer cierre administrativo que enfrenta Trump, después del primero en enero del año pasado, que duró tres días, y un segundo en febrero, que se alargó apenas unas horas.

Tras reunirse con el gobernante, Pelosi, quien ha repetido en reiteradas ocasiones que no darán más fondos para la construcción del muro, apuntó que los demócratas están “comprometidos” con la seguridad fronteriza.

“Estamos comprometidos con mantener nuestras fronteras seguras, pero podemos hacerlo mejor cuando el Gobierno esté abierto. Se lo hemos dejado claro al presidente”, indicó Pelosi a los periodistas.

“Hemos hecho algunos avances”, agregó la demócrata, que no dio más detalles.

La Cámara Baja, ahora bajo el liderazgo de Pelosi, aprobó este jueves proyectos de financiación para poner fin al cierre parcial de la Administración que no incluyen recursos para el muro fronterizo y deberán pasar a manos del Senado, de mayoría republicana.

El cierre parcial de la Administración afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia, así como a decenas de parques nacionales.

También perjudica a unos 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales que no cobrarán mientras permanezca cerrado el Gobierno y están a expensas de la aprobación de un nuevo presupuesto.

Related