“Eternos indocumentados” un film para concienciar sobre éxodo centroamericano

Los Ángeles (EFEUSA).- El documental “Eternos indocumentados”, que se estrenó en la Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles, ahonda en las razones de los desplazamientos “masivos” de migrantes centroamericanos desde 1980.

“El propósito de esta película es dar a conocer que la migración masiva centroamericana ocurre en oleadas desde 1980”, dijo la autora del filme, Jennifer Cárcamo, cineasta estadounidense de origen salvadoreño.

Cárcamo se basó en “40 entrevistas con centroamericanos recién llegados y organizadores sociales que comencé a realizar desde las caminatas de menores inmigrantes no acompañados en 2014”, explicó.

“Eternos Indocumentados”, de una hora y 17 minutos de duración fue costeado con 20.000 dólares del bolsillo de la directora, más “becas” de producción.

El filme será exhibido hoy la Plaza de Cultura y Artes de la urbe angelina por iniciativa de la organización Human Rights Alliance for Child Refugees and Families”.

“‘Eternos Indocumentados’ es como el poeta salvadoreño Roque Dalton describía a los salvadoreños en su ‘Poema de Amor’ (1972)”, destacó Cárcamo.

“Mis entrevistados me dijeron que todos los centroamericanos seguirán siendo eternos indocumentados si la vida de la gente sigue en peligro y no hay empleo”, contó.

La cineasta viajó con su cámara a las zonas rurales de Honduras, El Salvador y Guatemala, los países de donde más emigra hoy la gente a Estados Unidos.

Además visitó centros de apoyo a inmigrantes en la fronteriza Tijuana, México, y centros de detención en California y Arizona.

“Entre mis entrevistados está Anderson, un niño que en 2014 se vino solo de El Salvador en busca de su mamá indocumentada, porque pandilleros lo amenazaron”, dijo la directora del filme.

“Entrevisté también a personas transgénero, como la guatemalteca Angela”, indicó sobre las fuentes testimoniales con “miedo” de vivir en Centroamérica.

Otoniel Guevara, reconocido poeta salvadoreño, comparte su pasión por la poesía de Dalton en aulas universitarias estadounidenses y dijo a Efe que la frase “Eternos Indocumentados (…) los tristes más tristes del mundo, mis hermanos” del recordado escritor no pierde vigencia.

“Porque más que indocumentados somos huérfanos, nunca tuvimos un estado que nos protegiera, ni siquiera dándonos lo más elemental”, declaró Guevara, que tiene 40 libros publicados y su obra más reciente es “La pipa del albatros”.

Pero “Estados unidos tiene un papel fundamental en eso, por apoyar gobiernos corruptos sin respaldar que la gente tenga oportunidades de vida, no solo de sobrevivencia”, dijo el poeta.

Evelyn Hernández, organizadora de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), dijo a Efe que su organización colaboró con la cineasta en “buscar los testimonios” para explicar el desplazamiento masivo de centroamericanos por guerras en 1980 y hoy por “delincuencia común” y desempleo.

“‘Eternos Indocumentados’ es un documental importante para concienciar estadounidenses sobre todo lo que nuestra comunidad inmigrante sufre”, concluyó Hernández.

