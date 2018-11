Se les cayó el negocito

Por Horacio Ahumada

Todavía ni entra como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador y al parecer ha asentado tremendo golpe mortífero al gran megaproyecto de la corrupción mexicana llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque López Obrador dijo que la gente decida si se sigue o no con esa magna obra de corrupción, digo de construcción. Porque en la mente de muchos mexicanos y extranjeros paseaban las preguntas de ¿Por qué decidió hacer un nuevo aeropuerto? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo construye? ¿Por qué se opone el presidente electo? Y ahora ¿Por qué se opone el pueblo mexicano tras ver los resultados de las consulta ciudadana? Bueno según es porque es una obra muy ambiciosa para el bolsillo de los amigos constructores de Peña Nieto, comenzando con uno de los hombres más ricos de México me refiero a Carlos Slim, porque un aeropuerto de primer nivel mundial no encajaba para una población económicamente de bajo nivel económico, porque tenemos un aeropuerto que funciona y un par de pistas extras muy cerca en Santa Lucia, porque no vemos la necesidad, porque viene en el gobierno de Pena Nieto según la Dirección General de Aeronáutica Civil el actual aeropuerto ya está saturad en su capacidad de albergar casi 45 millones de pasajeros anuales, que ya se rebaso el límite de aterrizajes y despegues de aviones, porque casualmente el yernito de Carlos Slim “ganó” el concurso de construcción, porque el botín, digo, la tercera parte de $ 285,000,000,000.00 son doscientos ochenta y cinco mil millones de dólares que son casi $ 100,000,000,000.00 cien mil millones de dólares iría a la bolsa de los amigos del Gobierno Actual y quien sabe cuánto a los funcionarios de altísimo rango federal, a esto le sumamos el gran costo de mantenimiento, los retrasos y modificaciones en aumento de retraso tiempo y más costos por lo mismo, del año ecológico, del suelo no solido por ser el lago, pero este 29 de Octubre del 2019 al parecer la voz y voto del pueblo mexicano no lo van a permitir. Con todo esto imagínese el rechinido de dientes que traen muchos millonarios participantes en este atraco, digo proyecto que se iniciaron las venganzas de llamar prácticamente Hugo Chaves a Andrés Manuel López Obrador y a México llamarle el futuro Venezuela. Ahora con esto se solidariza más la idea de que verdaderamente empieza la cuarta transformación mexicana antes de iniciar el nuevo mandato. La verdad al parecer el circo romano se cayó feo, porque la verdad es muy lógico pensar que si el proyecto no se lleva a cabo, se va al traste el otro botín que es la destrucción innecesaria del aeropuerto actual, llamémosle el postre del gran banquete, que por supuesto serian millones y millones de pesos más. Cuando un país tiene un superávit económico, pues adelante que la lana sobra, pero si tenemos un país con millones de necesidades de infraestructura social, no veo la necesidad de contar con un nuevo aeropuerto solamente para engordar la bolsa de unos cuantos millonarios y políticos insaciables. GRACIAS.

